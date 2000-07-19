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Раздел: Авто  
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Свежий рейтинг самых популярных автомобилей в мире

Свежий рейтинг самых популярных автомобилей в миреСамые популярные автомобили в мире за январь-май 2018.

Издание focus2move составило список самых продаваемых авто в мире за первые пять месяцев 2018 года. В первой тройке рейтинга произошли интересные изменения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.

Так, если первое место по-прежнему занимает Toyota Corolla, а вот на второй позиции теперь не Volkswagen Golf, а популярный в США пикап Ford F-Series. Соответственно, Гольф располагается на третьем месте.

Самую большую динамику роста показал японский кроссовер Mazda CX-5, а вот в атсуйдерах оказался Ford Focus.

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Издание отмечает, что с 2009-года мировой авторынок стабильно показывает ежегодный рост на 2-3%. За минувшие 5 лет он увеличился с 80 до 94 млн авто в год и прогноз на 2018 год составляет 98 млн авто, а в следующем году ожидаются продажи на уровне 100 млн единиц.
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 Теги: рейтинг, самые популярные авто, 2018

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Сегодня, 11:34 » Автор: Алена Шимко
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