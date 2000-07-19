Раздел: Авто
Свежий рейтинг самых популярных автомобилей в мире
Самые популярные автомобили в мире за январь-май 2018.
Издание focus2move составило список самых продаваемых авто в мире за первые пять месяцев 2018 года. В первой тройке рейтинга произошли интересные изменения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Так, если первое место по-прежнему занимает Toyota Corolla, а вот на второй позиции теперь не Volkswagen Golf, а популярный в США пикап Ford F-Series. Соответственно, Гольф располагается на третьем месте.
Самую большую динамику роста показал японский кроссовер Mazda CX-5, а вот в атсуйдерах оказался Ford Focus.
Читайте также: В Сети появился рейтинг самых популярных автомобилей в мире
Издание отмечает, что с 2009-года мировой авторынок стабильно показывает ежегодный рост на 2-3%. За минувшие 5 лет он увеличился с 80 до 94 млн авто в год и прогноз на 2018 год составляет 98 млн авто, а в следующем году ожидаются продажи на уровне 100 млн единиц.
Издание focus2move составило список самых продаваемых авто в мире за первые пять месяцев 2018 года. В первой тройке рейтинга произошли интересные изменения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Так, если первое место по-прежнему занимает Toyota Corolla, а вот на второй позиции теперь не Volkswagen Golf, а популярный в США пикап Ford F-Series. Соответственно, Гольф располагается на третьем месте.
Самую большую динамику роста показал японский кроссовер Mazda CX-5, а вот в атсуйдерах оказался Ford Focus.
Читайте также: В Сети появился рейтинг самых популярных автомобилей в мире
Издание отмечает, что с 2009-года мировой авторынок стабильно показывает ежегодный рост на 2-3%. За минувшие 5 лет он увеличился с 80 до 94 млн авто в год и прогноз на 2018 год составляет 98 млн авто, а в следующем году ожидаются продажи на уровне 100 млн единиц.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
592
0
Также советуем посмотреть
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
Оставьте свой комментарий