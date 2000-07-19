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Раздел: Авто  
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Определены самые популярные среди мужчин марки автомобилей

Определены самые популярные среди мужчин марки автомобилейАвтомобили некоторых марок приобретают почти исключительно мужчины.

Женщина, которая управляет автомобилем, давным-давно никого не удивляет, однако, как выяснилось, автомобили некоторых марок приобретают почти исключительно мужчины.

Агентство "Автостат" составило список брендов, среди владельцев которых – наибольшее число мужчин. Исследование проведено путем опроса автовладельцев, который длился три года – с 2015 по 2018 годы. В ходе исследования было обработано более чем 180 000 анкет, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В результате выяснилось, что наибольшее число мужчин-автовладельцев под свои знамена привлекла марка Subaru: 95,1% ее владельцев – мужского пола. Агентство, соответственно, Subaru назвало самой "мужской" маркой. На втором месте вполне ожидаемо оказалась марка Jeep: автомобилями этой марки владеют 94,6% мужчин.

А вот третье место досталось бренду Toyota, причем от "Джипа" по количеству владельцев-мужчин японская фирма отстала всего на 0,4%. В пятерку лидеров по этому необычному показателю попали, кроме того, бренды Infiniti (93,4%) и Honda (92,9%).

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Кроме того, наиболее "мужскими" брендами с числом владельцев сильного пола больше 90% были названы УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).
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 Теги: автомобили

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Сегодня, 13:17 » Автор: Богдан Процив
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