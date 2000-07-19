Раздел: Авто
Renault «зарядил» новый Megane RS
Полноуправляемое шасси позаимствовано у обычного Megane RS.
Компания Renault представила Trophy-версию «заряженного» хэтчбека Megane RS нового поколения, подготовленную для трек-дней. Стандартным оснащением модели стало шасси версии Cup с более жесткими настройками подвески и механической блокировкой дифференциала.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
Renault Megane RS Trophy комплектуется 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента (400 Нм для машин с МКПП). Агрегат может работать в паре с механической коробкой передач или опциональным «роботом» с двумя сцеплениями.
С нуля до «сотни» хэтчбек разгонятся за 5,7 секунды (на 0,1 секунды быстрее базового Megane RS), максимальная скорость — 260 километров в час (вместо 255).
В список оснащения хот-хэтча входят 19-дюймовые колесные диски с шинами Bridgestone Potenza S001 (с 2019 года будет доступна их облегченная версия, которая на два килограмма легче), биметаллические составные тормозные механизмы с суппортами Brembo, более жесткие амортизаторы, пружины и стабилизаторы.
За дополнительную плату Trophy-версию хот-хэтча можно спортивными креслами Recaro с отделкой из алькантары.
Читайте также: Новый Renault Megane RS получит полный привод
Renault Megane RS нового поколения дебютировал во Франкфурте осенью прошлого года. Модель получила гидравлические ограничители хода сжатия в амортизаторах, систему записи телеметрии и систему выбора режимов работы управляющей электроники.
Компания Renault представила Trophy-версию «заряженного» хэтчбека Megane RS нового поколения, подготовленную для трек-дней. Стандартным оснащением модели стало шасси версии Cup с более жесткими настройками подвески и механической блокировкой дифференциала.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
Renault Megane RS Trophy комплектуется 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента (400 Нм для машин с МКПП). Агрегат может работать в паре с механической коробкой передач или опциональным «роботом» с двумя сцеплениями.
С нуля до «сотни» хэтчбек разгонятся за 5,7 секунды (на 0,1 секунды быстрее базового Megane RS), максимальная скорость — 260 километров в час (вместо 255).
В список оснащения хот-хэтча входят 19-дюймовые колесные диски с шинами Bridgestone Potenza S001 (с 2019 года будет доступна их облегченная версия, которая на два килограмма легче), биметаллические составные тормозные механизмы с суппортами Brembo, более жесткие амортизаторы, пружины и стабилизаторы.
За дополнительную плату Trophy-версию хот-хэтча можно спортивными креслами Recaro с отделкой из алькантары.
Читайте также: Новый Renault Megane RS получит полный привод
Renault Megane RS нового поколения дебютировал во Франкфурте осенью прошлого года. Модель получила гидравлические ограничители хода сжатия в амортизаторах, систему записи телеметрии и систему выбора режимов работы управляющей электроники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
537
0
Также советуем посмотреть
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
Оставьте свой комментарий