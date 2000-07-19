» » Renault «зарядил» новый Megane RS
Раздел: Авто  
0

Renault «зарядил» новый Megane RS

Renault «зарядил» новый Megane RSПолноуправляемое шасси позаимствовано у обычного Megane RS.

Компания Renault представила Trophy-версию «заряженного» хэтчбека Megane RS нового поколения, подготовленную для трек-дней. Стандартным оснащением модели стало шасси версии Cup с более жесткими настройками подвески и механической блокировкой дифференциала.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

Renault Megane RS Trophy комплектуется 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента (400 Нм для машин с МКПП). Агрегат может работать в паре с механической коробкой передач или опциональным «роботом» с двумя сцеплениями.

С нуля до «сотни» хэтчбек разгонятся за 5,7 секунды (на 0,1 секунды быстрее базового Megane RS), максимальная скорость — 260 километров в час (вместо 255).

В список оснащения хот-хэтча входят 19-дюймовые колесные диски с шинами Bridgestone Potenza S001 (с 2019 года будет доступна их облегченная версия, которая на два килограмма легче), биметаллические составные тормозные механизмы с суппортами Brembo, более жесткие амортизаторы, пружины и стабилизаторы.

За дополнительную плату Trophy-версию хот-хэтча можно спортивными креслами Recaro с отделкой из алькантары.

Читайте также: Новый Renault Megane RS получит полный привод

Renault Megane RS нового поколения дебютировал во Франкфурте осенью прошлого года. Модель получила гидравлические ограничители хода сжатия в амортизаторах, систему записи телеметрии и систему выбора режимов работы управляющей электроники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Renault, Megane RS

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:07 » Автор: Едгар Букмирза
     537
     0

Похожие новости по теме

Renault представил флагманские седан и универсал Renault представил флагманские седан и универсал

Флагманские седан и универсал Renault получили мотор от Megane RS

Renault рассказал все подробности о Megane RS нового поколения Renault рассказал все подробности о Megane RS нового поколения

Renault утверждает, что у нового Megane RS улучшилось сцепление на любой скорости.

Renault похвалилась Renault похвалилась "заряженным" хэтчбеком

Компания Renault на автосалоне в немецком Франкфурте представила Renault Megane RS нового поколения.

Renault обновит Renault обновит "заряженный" Megane RS

Renault Megane RS следующего поколения обзаведется новым мотором.

Новый Renault Megane RS получит полный привод Новый Renault Megane RS получит полный привод

Новый Renault Megane RS появится в 2018 году.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх