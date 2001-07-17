Раздел: Авто
Компания Renault представила самый мощный Megane
Megane RS Trophy комплектуется 1,8-литровым турбомотором.
Компания Renault представила Trophy-версию «заряженного» хэтчбека Megane RS нового поколения, подготовленную для трек-дней. Стандартным оснащением модели стало шасси версии Cup с более жесткими настройками подвески и механической блокировкой дифференциала.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Renault Megane RS Trophy комплектуется 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента (400 Нм для машин с МКПП). Агрегат может работать в паре с механической коробкой передач или опциональным «роботом» с двумя сцеплениями.
С нуля до «сотни» хэтчбек разгонятся за 5,7 секунды (на 0,1 секунды быстрее базового Megane RS), максимальная скорость — 260 километров в час (вместо 255).
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В список оснащения хот-хэтча входят 19-дюймовые колесные диски с шинами Bridgestone Potenza S001 (с 2019 года будет доступна их облегченная версия, которая на два килограмма легче), биметаллические составные тормозные механизмы с суппортами Brembo, более жесткие амортизаторы, пружины и стабилизаторы.
Полноуправляемое шасси позаимствовано у обычного Megane RS. За дополнительную плату Trophy-версию хот-хэтча можно дооснастить спортивными креслами Recaro с отделкой из алькантары.
Компания Renault представила Trophy-версию «заряженного» хэтчбека Megane RS нового поколения, подготовленную для трек-дней. Стандартным оснащением модели стало шасси версии Cup с более жесткими настройками подвески и механической блокировкой дифференциала.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Renault Megane RS Trophy комплектуется 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента (400 Нм для машин с МКПП). Агрегат может работать в паре с механической коробкой передач или опциональным «роботом» с двумя сцеплениями.
С нуля до «сотни» хэтчбек разгонятся за 5,7 секунды (на 0,1 секунды быстрее базового Megane RS), максимальная скорость — 260 километров в час (вместо 255).
Читайте также: Renault представил флагманские седан и универсал
В список оснащения хот-хэтча входят 19-дюймовые колесные диски с шинами Bridgestone Potenza S001 (с 2019 года будет доступна их облегченная версия, которая на два килограмма легче), биметаллические составные тормозные механизмы с суппортами Brembo, более жесткие амортизаторы, пружины и стабилизаторы.
Полноуправляемое шасси позаимствовано у обычного Megane RS. За дополнительную плату Trophy-версию хот-хэтча можно дооснастить спортивными креслами Recaro с отделкой из алькантары.
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