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Раздел: Авто  
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Эти машины часто ломаются, несмотря на высокую цену

Эти машины часто ломаются, несмотря на высокую цену Названы пять дорогих, но ненадёжных автомобилей.

Когда под руку попадается какой-то ширпотреб, который ломается и отказывается функционировать, людям нравится говорить, что они «слишком бедны, дабы брать дешевые вещи», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

Вот только высокая стоимость – это далеко не всегда гарант высокого качества, особенно, когда речь заходит о такой сложной вещи, как автомобиль. Вот пятерка «отличившихся» машин, которые к великому разочарованию своих хозяев оказались полной ерундой.

1. Audi А4

Автомобили Audi не так уж редко попадают в «черные» списки. На сегодняшний день у марки есть две откровенно провальные машины – это модель Audi А4, которая выпускалась в период с 2009 по 2011 год, а также внедорожник Audi Q7, который выпускается с 2007 года.

2. Audi Q7

Специалисты рекомендуют отказаться от покупки этих автомобилей, так как с ними очень часто бывает много проблем. За те же день можно найти не просто более симпатичные предложения, но что куда важнее – более надежные.

2. BMW X5

На самом деле у «Баварцев» хватает автомобилей, которые точно нельзя погладить по капоту за «хорошее поведение». Тем не менее, особенно стоит выделить модель X5, которая выпускалась заводами BMW в период с 2011 по 2013 год. Увидев такой автомобиль на рынке от его приобретения лучше воздержаться.

3. Jaguar Land Rover F-Pace

Дорогой и роскошный Jaguar Land Rover F-Pace мог бы выйти невероятно добротным, но нет. Модель F-Pace, которая была сделана в 2017 году, не отличается должны уровнем качества для автомобиля подобного уровня. На машину слишком часто жалуются те, кому довелось посидеть за ее рулем уже хотя бы год. Можно смело сказать, что F-Pace – это настоящий позор для Jaguar.

4. Lexus GX

Если руки потянулись к автомобилю Lexus GX производства от 2016 года, то стоит начать бить себя по своим же рукам со всей силы. Зачем? Для своего же блага! У Lexus не так много плохих автомобилей и такое ощущение, что этот «плохой парень» отдувается за всю марку, собрав всевозможные проблемы и недочеты под одним кузовом.

5. Porsche Cayenne

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Каждый автомобилист слышал про Cayenne, однако не каждый знает, что на самом деле это машина весьма сомнительного качества. Жалуются на нее не только водители, но и эксперты. Во всяком случае на ту модель, что была выпущена с конвейера в 2016 году. Проклятый год прямо какой-то был для мирового автопрома.
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 Теги: автомобили, рейтинг

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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