Раздел: Авто
Эти машины часто ломаются, несмотря на высокую цену
Названы пять дорогих, но ненадёжных автомобилей.
Когда под руку попадается какой-то ширпотреб, который ломается и отказывается функционировать, людям нравится говорить, что они «слишком бедны, дабы брать дешевые вещи», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Вот только высокая стоимость – это далеко не всегда гарант высокого качества, особенно, когда речь заходит о такой сложной вещи, как автомобиль. Вот пятерка «отличившихся» машин, которые к великому разочарованию своих хозяев оказались полной ерундой.
1. Audi А4
Автомобили Audi не так уж редко попадают в «черные» списки. На сегодняшний день у марки есть две откровенно провальные машины – это модель Audi А4, которая выпускалась в период с 2009 по 2011 год, а также внедорожник Audi Q7, который выпускается с 2007 года.
2. Audi Q7
Специалисты рекомендуют отказаться от покупки этих автомобилей, так как с ними очень часто бывает много проблем. За те же день можно найти не просто более симпатичные предложения, но что куда важнее – более надежные.
2. BMW X5
На самом деле у «Баварцев» хватает автомобилей, которые точно нельзя погладить по капоту за «хорошее поведение». Тем не менее, особенно стоит выделить модель X5, которая выпускалась заводами BMW в период с 2011 по 2013 год. Увидев такой автомобиль на рынке от его приобретения лучше воздержаться.
3. Jaguar Land Rover F-Pace
Дорогой и роскошный Jaguar Land Rover F-Pace мог бы выйти невероятно добротным, но нет. Модель F-Pace, которая была сделана в 2017 году, не отличается должны уровнем качества для автомобиля подобного уровня. На машину слишком часто жалуются те, кому довелось посидеть за ее рулем уже хотя бы год. Можно смело сказать, что F-Pace – это настоящий позор для Jaguar.
4. Lexus GX
Если руки потянулись к автомобилю Lexus GX производства от 2016 года, то стоит начать бить себя по своим же рукам со всей силы. Зачем? Для своего же блага! У Lexus не так много плохих автомобилей и такое ощущение, что этот «плохой парень» отдувается за всю марку, собрав всевозможные проблемы и недочеты под одним кузовом.
5. Porsche Cayenne
Читайте также: На машинах этих брендов реже всего ездят женщины
Каждый автомобилист слышал про Cayenne, однако не каждый знает, что на самом деле это машина весьма сомнительного качества. Жалуются на нее не только водители, но и эксперты. Во всяком случае на ту модель, что была выпущена с конвейера в 2016 году. Проклятый год прямо какой-то был для мирового автопрома.
Когда под руку попадается какой-то ширпотреб, который ломается и отказывается функционировать, людям нравится говорить, что они «слишком бедны, дабы брать дешевые вещи», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Вот только высокая стоимость – это далеко не всегда гарант высокого качества, особенно, когда речь заходит о такой сложной вещи, как автомобиль. Вот пятерка «отличившихся» машин, которые к великому разочарованию своих хозяев оказались полной ерундой.
1. Audi А4
Автомобили Audi не так уж редко попадают в «черные» списки. На сегодняшний день у марки есть две откровенно провальные машины – это модель Audi А4, которая выпускалась в период с 2009 по 2011 год, а также внедорожник Audi Q7, который выпускается с 2007 года.
2. Audi Q7
Специалисты рекомендуют отказаться от покупки этих автомобилей, так как с ними очень часто бывает много проблем. За те же день можно найти не просто более симпатичные предложения, но что куда важнее – более надежные.
2. BMW X5
На самом деле у «Баварцев» хватает автомобилей, которые точно нельзя погладить по капоту за «хорошее поведение». Тем не менее, особенно стоит выделить модель X5, которая выпускалась заводами BMW в период с 2011 по 2013 год. Увидев такой автомобиль на рынке от его приобретения лучше воздержаться.
3. Jaguar Land Rover F-Pace
Дорогой и роскошный Jaguar Land Rover F-Pace мог бы выйти невероятно добротным, но нет. Модель F-Pace, которая была сделана в 2017 году, не отличается должны уровнем качества для автомобиля подобного уровня. На машину слишком часто жалуются те, кому довелось посидеть за ее рулем уже хотя бы год. Можно смело сказать, что F-Pace – это настоящий позор для Jaguar.
4. Lexus GX
Если руки потянулись к автомобилю Lexus GX производства от 2016 года, то стоит начать бить себя по своим же рукам со всей силы. Зачем? Для своего же блага! У Lexus не так много плохих автомобилей и такое ощущение, что этот «плохой парень» отдувается за всю марку, собрав всевозможные проблемы и недочеты под одним кузовом.
5. Porsche Cayenne
Читайте также: На машинах этих брендов реже всего ездят женщины
Каждый автомобилист слышал про Cayenne, однако не каждый знает, что на самом деле это машина весьма сомнительного качества. Жалуются на нее не только водители, но и эксперты. Во всяком случае на ту модель, что была выпущена с конвейера в 2016 году. Проклятый год прямо какой-то был для мирового автопрома.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
784
0
Также советуем посмотреть
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Оставьте свой комментарий