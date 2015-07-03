Раздел: Авто
Эксперт перечислил достоинства разных популярных хэтчбеков
Эти пять хэтчбеков часто можно встретить в Украине.
Хэтчбеки – автомобили, пользующиеся большой популярностью у западных автолюбителей, особенно в европейских странах. В Украине их не так массово покупают, но выбор машин с таким типом кузова исчисляется десятками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Эта машина прекрасно подходит автолюбителям, часто путешествующим со своей семьей. Рассмотрим 5 самых популярных марок хэтчбеков подробнее.
BMW 1 Series
Этот хэтчбек нельзя назвать дешевым, но европейцы считают, что он с полна оправдывает свою стоимость. Его главные преимущества:
- Экономия топлива. Это позволяет сделать система старт-стоп.
- Представленная серия BMW славится своими шинами, имеющими низкие показатели сопротивления качению.
- Отличная аэродинамика.
- Дизельный двигатель.
- Этот автомобиль хорошо слушается водителя, им легко управлять. Плюс ко всему, отделка салона у него на высшем уровне.
Audi A3
Автомобиль премиум класса отвечающий высоким стандартам качества, но его нельзя назвать чрезмерно дорогим. Модель отличается:
- Прекрасным комфортом, как для водителя, так и для всех пассажиров.
- Элементы дизайна у машины взяты с других дорогих автомобилей этой марки.
- Audi A3 имеет роскошный интерьер салона.
- Автомобиль может быть на бензиновом, либо дизельном двигателе.
Opel Astra
Прекрасный автомобиль, но неизвестно по какой причине в Украине сильно недооценен. Десятки экспертов эксперт считают, что Opel Astra в любом случае должен находится в списке желающих приобрести хороший хэтчбек. Этот автомобиль:
- Очень стильный.
- Неимоверно практичный.
- Высокотехнологичный.
- Экономичный.
- Вместительный.
- Машина прекрасно подходит для семейных поездок, она уверенно ведет себя на дорожном покрытии. Автомобиль с дизельным мотором.
Renault Megane
Megane четвертого поколения значительно улучшили по многим показателям, в сравнении с его предшественником. Машина сейчас стала:
- Практичной.
- Вместительной.
- Комфортной.
- Легко управляемая.
- С качественной шумоизоляцией.
- Автомобиль продается либо с дизельным, либо с бензиновым двигателем с разнообразными вариантами отделки салона.
Volkswagen Golf
Данный автомобиль лидирует по популярности в Европе. Он нравится людям за практичность, компактность и отличный дизайн интерьера. Этот шикарный автомобиль обладает:
- Простотой управления.
- Хорошим мотором.
- Оснащен современными технологичными устройствами.
- Volkswagen Golf имеет высокую степень безопасности и по словам большинства экспертов, считается лучшим хэтчбеком, продающимся в европейских странах. Машину обязательно стоит покупать любителям хэтчбеков.
Заключение
Приобретая транспортное средство, требуется учитывать, что она считается важным показателем статуса его владельца. И хороший хэтчбек способен повысить самооценку человека. Даже опытным водителям сложно определится с выбором, не говоря уже о новичках. Чтобы подыскать себе комфортный и надежный автомобиль, нужно к этому отнестись со всей серьезностью. Никогда нельзя принимать спонтанные, импульсивные решения. Когда водитель выбирает автомобиль, он обязан оценивать его с позиции своего стиля вождения, удобства и комфортности, а также понимать для какой именно цели он ему требуется.
Читайте также: Эти машины часто ломаются, несмотря на высокую цену
Чтобы понять какой именно хэтчбек себе купить, нужно знать, что универсального автомобиля абсолютно для всех не бывает, машину нужно выбирать себе так, чтобы она отвечала индивидуальным требованиям. Только с таким подходом получится купить себе по-настоящему комфортный автомобиль.
Хэтчбеки – автомобили, пользующиеся большой популярностью у западных автолюбителей, особенно в европейских странах. В Украине их не так массово покупают, но выбор машин с таким типом кузова исчисляется десятками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Эта машина прекрасно подходит автолюбителям, часто путешествующим со своей семьей. Рассмотрим 5 самых популярных марок хэтчбеков подробнее.
BMW 1 Series
Этот хэтчбек нельзя назвать дешевым, но европейцы считают, что он с полна оправдывает свою стоимость. Его главные преимущества:
- Экономия топлива. Это позволяет сделать система старт-стоп.
- Представленная серия BMW славится своими шинами, имеющими низкие показатели сопротивления качению.
- Отличная аэродинамика.
- Дизельный двигатель.
- Этот автомобиль хорошо слушается водителя, им легко управлять. Плюс ко всему, отделка салона у него на высшем уровне.
Audi A3
Автомобиль премиум класса отвечающий высоким стандартам качества, но его нельзя назвать чрезмерно дорогим. Модель отличается:
- Прекрасным комфортом, как для водителя, так и для всех пассажиров.
- Элементы дизайна у машины взяты с других дорогих автомобилей этой марки.
- Audi A3 имеет роскошный интерьер салона.
- Автомобиль может быть на бензиновом, либо дизельном двигателе.
Opel Astra
Прекрасный автомобиль, но неизвестно по какой причине в Украине сильно недооценен. Десятки экспертов эксперт считают, что Opel Astra в любом случае должен находится в списке желающих приобрести хороший хэтчбек. Этот автомобиль:
- Очень стильный.
- Неимоверно практичный.
- Высокотехнологичный.
- Экономичный.
- Вместительный.
- Машина прекрасно подходит для семейных поездок, она уверенно ведет себя на дорожном покрытии. Автомобиль с дизельным мотором.
Renault Megane
Megane четвертого поколения значительно улучшили по многим показателям, в сравнении с его предшественником. Машина сейчас стала:
- Практичной.
- Вместительной.
- Комфортной.
- Легко управляемая.
- С качественной шумоизоляцией.
- Автомобиль продается либо с дизельным, либо с бензиновым двигателем с разнообразными вариантами отделки салона.
Volkswagen Golf
Данный автомобиль лидирует по популярности в Европе. Он нравится людям за практичность, компактность и отличный дизайн интерьера. Этот шикарный автомобиль обладает:
- Простотой управления.
- Хорошим мотором.
- Оснащен современными технологичными устройствами.
- Volkswagen Golf имеет высокую степень безопасности и по словам большинства экспертов, считается лучшим хэтчбеком, продающимся в европейских странах. Машину обязательно стоит покупать любителям хэтчбеков.
Заключение
Приобретая транспортное средство, требуется учитывать, что она считается важным показателем статуса его владельца. И хороший хэтчбек способен повысить самооценку человека. Даже опытным водителям сложно определится с выбором, не говоря уже о новичках. Чтобы подыскать себе комфортный и надежный автомобиль, нужно к этому отнестись со всей серьезностью. Никогда нельзя принимать спонтанные, импульсивные решения. Когда водитель выбирает автомобиль, он обязан оценивать его с позиции своего стиля вождения, удобства и комфортности, а также понимать для какой именно цели он ему требуется.
Читайте также: Эти машины часто ломаются, несмотря на высокую цену
Чтобы понять какой именно хэтчбек себе купить, нужно знать, что универсального автомобиля абсолютно для всех не бывает, машину нужно выбирать себе так, чтобы она отвечала индивидуальным требованиям. Только с таким подходом получится купить себе по-настоящему комфортный автомобиль.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
302
0
Также советуем посмотреть
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Оставьте свой комментарий