Раздел: Авто
Nissan показал роскошный юбилейный спорткар
Автомобиль получил ряд изменений по сравнению с предыдущей версией.
На фестивале скорости в Гудвуде создатели - Nissan и Italdesign - проверяли жизнеспособность юбилейного спорткара, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
За долгие годы Nissan GT-R успел даже слегка устареть - японцы все откладывали серьезные обновления, сохраняя то, что и так работает. Однако сотрудничество между Nissan и Italdesign привело к появлению переосмысленного спортивного автомобиля. Nissan GT-R от Italdesign дебютировал на Фестивале Скорости в Гудвуде, проехав по знаменитой трассе.
Автомобиль работает от твинтурбового 3,8-литрового V6 мощностью 710 л.с. Это намного больше, чем у стандартного GT-R Nismo (который может похвастать 600 л.с.). Усовершенствованная тормозная система Brembo позволяет выдерживать дополнительную мощность, а заводскую подвеску заменили на амортизаторы Bilstein.
Это первое сотрудничество Nissan и Italdesign. Автомобиль создан в честь 50-летних юбилеев как модели GT-R, так и итальянского ателье. Как заявили ранее представители обеих компаний, если после Гудвуда будут хорошие отзывы и большой интерес, то, возможно, будет выпущена ограниченная серия Nissan GT-R50 исключительно под заказ.
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У пилотов заводской команды Nissan GT3 Лукаса Ордоньеса и Алекса Бункомбе стояла задача проехать на GT-R50 по трассе Гудвуда. И у них неплохо получилось.
На фестивале скорости в Гудвуде создатели - Nissan и Italdesign - проверяли жизнеспособность юбилейного спорткара, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
За долгие годы Nissan GT-R успел даже слегка устареть - японцы все откладывали серьезные обновления, сохраняя то, что и так работает. Однако сотрудничество между Nissan и Italdesign привело к появлению переосмысленного спортивного автомобиля. Nissan GT-R от Italdesign дебютировал на Фестивале Скорости в Гудвуде, проехав по знаменитой трассе.
Автомобиль работает от твинтурбового 3,8-литрового V6 мощностью 710 л.с. Это намного больше, чем у стандартного GT-R Nismo (который может похвастать 600 л.с.). Усовершенствованная тормозная система Brembo позволяет выдерживать дополнительную мощность, а заводскую подвеску заменили на амортизаторы Bilstein.
Это первое сотрудничество Nissan и Italdesign. Автомобиль создан в честь 50-летних юбилеев как модели GT-R, так и итальянского ателье. Как заявили ранее представители обеих компаний, если после Гудвуда будут хорошие отзывы и большой интерес, то, возможно, будет выпущена ограниченная серия Nissan GT-R50 исключительно под заказ.
Читайте также: Эти машины часто ломаются, несмотря на высокую цену
У пилотов заводской команды Nissan GT3 Лукаса Ордоньеса и Алекса Бункомбе стояла задача проехать на GT-R50 по трассе Гудвуда. И у них неплохо получилось.
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