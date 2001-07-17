Раздел: Авто
Назван самый популярный электромобиль в Европе
Nissan Leaf установил рекорд продаж с начала года.
В первой половине 2018 года в Европе было зарегистрировано более 18 тысяч новых Nissan Leaf. Это делает модель второго поколения самым популярным электрокаром на европейском рынке. В общей сложности с момента старта продаж в октябре 2017 года европейцы заказали уже свыше 37 тысяч экземпляров Leaf, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На протяжении последних трех лет (2015-2017 годы) в Европе лучше всего продавался электромобиль Renault ZOE. Теперь он рискует уступить пальму первенства своему японскому собрату: согласно собственной статистике «Рено», в первой половине этого года объем реализации ZOE вырос лишь на 1,1%, тогда как Leaf за счет смены генераций продемонстрировал более ощутимый рост. Просто для понимания, в начале 2018-го Nissan отчитался о продаже 300-тысячного Leaf (с учетом первого поколения), сейчас же совокупный объем реализации модели обеих генераций уже превысил 340 тысяч единиц.
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi называет себя главным производителем электромобилей в мире: по состоянию на конец 2017 года франко-японская группа продала более 540 тысяч машин с электроприводом, 91 тысячу из них – за прошлый год. Этой зимой глава альянса Карлос Гон заявил, что Renault-Nissan-Mitsubishi, возможно, также является единственной группой, которая зарабатывает на электрокарах больше, чем тратит.
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Кстати, в будущем Leaf и ZOE станут родственниками – в целях экономии и масштабирования производства альянс разрабатывает единую платформу для EV.
В первой половине 2018 года в Европе было зарегистрировано более 18 тысяч новых Nissan Leaf. Это делает модель второго поколения самым популярным электрокаром на европейском рынке. В общей сложности с момента старта продаж в октябре 2017 года европейцы заказали уже свыше 37 тысяч экземпляров Leaf, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На протяжении последних трех лет (2015-2017 годы) в Европе лучше всего продавался электромобиль Renault ZOE. Теперь он рискует уступить пальму первенства своему японскому собрату: согласно собственной статистике «Рено», в первой половине этого года объем реализации ZOE вырос лишь на 1,1%, тогда как Leaf за счет смены генераций продемонстрировал более ощутимый рост. Просто для понимания, в начале 2018-го Nissan отчитался о продаже 300-тысячного Leaf (с учетом первого поколения), сейчас же совокупный объем реализации модели обеих генераций уже превысил 340 тысяч единиц.
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi называет себя главным производителем электромобилей в мире: по состоянию на конец 2017 года франко-японская группа продала более 540 тысяч машин с электроприводом, 91 тысячу из них – за прошлый год. Этой зимой глава альянса Карлос Гон заявил, что Renault-Nissan-Mitsubishi, возможно, также является единственной группой, которая зарабатывает на электрокарах больше, чем тратит.
Читайте также: Эксперт перечислил достоинства разных популярных хэтчбеков
Кстати, в будущем Leaf и ZOE станут родственниками – в целях экономии и масштабирования производства альянс разрабатывает единую платформу для EV.
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