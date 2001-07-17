Раздел: Авто
В Нидерландах создали первый биоразлагаемый автомобиль
В основе материалов лежит лен и биопластик.
Студенты Технического университета Эйндховена представили прототип биоразлагаемого электромобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Кузовные панели, шасси и детали интерьера машины сделаны из льняного волокна и сахара. Расчетное потребление энергии электрокара эквивалентно расходу одного литра топлива на 300 километров пробега.
В основе электрокара, получившего название Noah, лежит шасси из сэндвич-панелей, в составе которых лен и биопластик (изготавливается из сахара). Кузовные панели выполнены из льняных матов, соединенных биорезиной.
Отмечается, что для производства биоматериалов необходимо в шесть раз меньше энергии, чем для производства привычного алюминия или углепластика. При этом панели из льна получаются довольно прочными и даже пригодны для создания зон деформации.
При утилизации машины биокомпозиты могут быть использованы, в том числе, как основа для других продуктов. Например, строительных блоков. Неорганические детали легко интегрируются в существующий цикл переработки.
В движение Noah приводит электромотор, мощность которого не сообщается. Масса блока батарей составляет 60 килограммов, машины — 420 килограммов.
Читайте также: В Нидерландах создали первый биоразлагаемый автомобиль
На одной зарядке Noah способен проехать до 240 километров. Максимальная скорость — 110 километров в час.
Студенты Технического университета Эйндховена представили прототип биоразлагаемого электромобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Кузовные панели, шасси и детали интерьера машины сделаны из льняного волокна и сахара. Расчетное потребление энергии электрокара эквивалентно расходу одного литра топлива на 300 километров пробега.
В основе электрокара, получившего название Noah, лежит шасси из сэндвич-панелей, в составе которых лен и биопластик (изготавливается из сахара). Кузовные панели выполнены из льняных матов, соединенных биорезиной.
Отмечается, что для производства биоматериалов необходимо в шесть раз меньше энергии, чем для производства привычного алюминия или углепластика. При этом панели из льна получаются довольно прочными и даже пригодны для создания зон деформации.
При утилизации машины биокомпозиты могут быть использованы, в том числе, как основа для других продуктов. Например, строительных блоков. Неорганические детали легко интегрируются в существующий цикл переработки.
В движение Noah приводит электромотор, мощность которого не сообщается. Масса блока батарей составляет 60 килограммов, машины — 420 килограммов.
Читайте также: В Нидерландах создали первый биоразлагаемый автомобиль
На одной зарядке Noah способен проехать до 240 километров. Максимальная скорость — 110 километров в час.
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