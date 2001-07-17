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Раздел: Авто  
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Энтузиаст установил на BMW M3 двигатель мощностью 700 лошадиных сил

Энтузиаст установил на BMW M3 двигатель мощностью 700 лошадиных сил Уникальную модификацию произвели в Европе.

Один из владельцев BMW M3 заменил стандартный двигатель S65 V8 на мотор LT4 V8 с наддувом концерна General Motors. Раньше никто из европейцев до такого не додумался, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

Настоящим поклонникам баварского автопроизводителя может показаться кощунством замена родного немецкого двигателя на агрегат, сделанный в США концерном General Motors. Что ж, не будем с ними спорить. Скажем только, что мы понимаем владельца M3, решившего поэкспериментировать. Нам самим иногда хочется сделать что-то подобное.

Двигатель LT4 V8 с наддувом, который поставили на M3 вместо родного S65 V8, используется на Corvette Z06. Его мощность составляет 650 л.с. У M3 его мощность, благодаря небольшой модернизации, увеличилась ещё на 30 л.с. – до 680 «лошадей». При этом его мощность можно повысить даже до 700 л.с.

Владелец тюнингованного M3 говорит, что автомобиль получил несколько новшеств, чтобы соответствовать увеличенной мощности. Прежде всего, это новая тормозная система и новые колесные диски. Впрочем, настроить такую модель можно по-разному, были бы деньги.

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Сейчас на дорогах можно встретить много быстрых автомобилей, прошедших специальную доработку. Поэтому мы понимаем желание владельца BMW M3 сделать его еще мощней и быстрей.

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 Теги: BMW M3, тюнинг

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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