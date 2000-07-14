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Раздел: Авто  
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Этот автопроизводитель назван самым "мужским"

Этот автопроизводитель назван самым "мужским"Согласно новому опросу автовладельцев, самым «мужским» автомобильным брендом является Subaru.

И не потому, что автомобили этого бренда «брутальные». Просто именно их чаще всего почему-то покупают мужчины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

В частности, 95,1% владельцев автомобилей Subaru – это мужчины. Остальные владельцы – женщины. Почему женщины редко покупают машины этого бренда? На этот вопрос эксперты не смогли дать ответ. Возможно, маркетологам Subaru следует что-то изменить в рекламе и маркетинге.

В тройку самых «мужских» автомобильных брендов также входят Jeep и Toyota. Среди владельцев Jeep мужчин 94,6%, а среди владельцев Toyota — 94,2%. С Jeep всё понятно. Это классические внедорожники (сейчас еще и кроссоверы). А вот почему женщины очень редко покупают автомобили Toyota – нам не понятно.

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Также женщины не очень охотно покупают автомобили Infiniti, Lexus, Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volvo. И это тоже странно, особенно по Infiniti, Lexus и Mercedes.
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 Теги: рейтинг, автомобили, Subaru

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Сегодня, 10:34 » Автор: Алена Шимко
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