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Раздел: Авто  
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Кроссовер Volvo XC40 успешно прошел краш-тесты

Кроссовер Volvo XC40 успешно прошел краш-тестыКроссовер Volvo XC40 стал третьей моделью, безопасность которого эксперты EuroNCAP проверяли по новой методике.

В частности, она предполагает проверку эффективности работы систем автономного экстренного торможения в городских условиях, а также способность электронных помощников определять пешеходов и велосипедистов. Нововведения не помешали кроссоверу добыть все пять звезд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Авто.Риа.

Результаты краш-тестов EuroNCAP нового Volvo XC40:
Защита пассажиров — 97%
Защита детей — 87%
Защита пешеходов — 71%
Электронные помощники — 76%

При имитации лобового столкновения по всей ширине эксперты выявили серьезную угрозу получения травмы пассажира переднего ряда. В частности защиту его грудной клетки назвали слабой.

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В остальном эксперты не обнаружили лазеек в защите пассажиров: при ударах сзади им ничего не угрожает, также как и при столкновениях сбоку или же со столбом. Что касается защиты пешеходов, наиболее травмоопасными в Volvo XC40 названы передние стойки и кромку капота над фарами.
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 Теги: Volvo XC40, краш-тест

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Сегодня, 12:02 » Автор: Алена Шимко
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