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Раздел: Авто  
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Subaru в честь юбилея выпустит лимитированную серию седанов

Subaru в честь юбилея выпустит лимитированную серию седановЯпонский автомобильный бренд Subaru в честь 30-летнего юбилея своего спортивного подразделения STI выпустит лимитированную серию седанов WRX STI Type RA-R, тираж которой ограничен.

Эксклюзивная версия этих автомобилей, которая появится тиражом в 500 экземпляров, получит базу серийной модели WRX STI, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Представители бренда отмечают, что автомобили ограниченной серии станут легче и быстрее своего предшественника. Общий вес транспортного средства составит 1755 кг.

Под капотом у японской новинки окажется турбированный 2-литровый оппозитный двигатель, рассчитанный на максимальную мощность в 329 лошадиных сил. Крутящий момент агрегата равен 432 Нм.

Новую версию «заряженного» автомобиля оснастили 6-ступенчатой механической коробкой передач с обновленным третьем передаточном числом. Сообщается, что передачи теперь стали переключаться еще быстрее.

До 100 километров в час транспортное средство может разогнаться за 4,8 секунды.

Одним из важных изменений в японских новинках можно считать 6.5-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы нового поколения, с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Заказать эксклюзивную версию машины можно будет с 19 июля по 19 декабря текущего года.

Кроме того, для новинок доступна специальная версия Series.Gray. Эта «заряженная» версия WRX STI выйдет тиражом в 250 экземпляров.

Эти автомобили получат эксклюзивный оттенок Premium Cool Grey Khaki, черные 18-дюймовыми колеса, складные электрические зеркала и значок Crystal Black Silica.

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Для WRX STI в новом исполнении предложены тормоза Brembo и спортивные «ковши» в салоне.
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 Теги: Subaru, седан, юбилей

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Сегодня, 16:37 » Автор: Алена Шимко
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