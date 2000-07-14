Раздел: Авто
Subaru в честь юбилея выпустит лимитированную серию седанов
Японский автомобильный бренд Subaru в честь 30-летнего юбилея своего спортивного подразделения STI выпустит лимитированную серию седанов WRX STI Type RA-R, тираж которой ограничен.
Эксклюзивная версия этих автомобилей, которая появится тиражом в 500 экземпляров, получит базу серийной модели WRX STI, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Представители бренда отмечают, что автомобили ограниченной серии станут легче и быстрее своего предшественника. Общий вес транспортного средства составит 1755 кг.
Под капотом у японской новинки окажется турбированный 2-литровый оппозитный двигатель, рассчитанный на максимальную мощность в 329 лошадиных сил. Крутящий момент агрегата равен 432 Нм.
Новую версию «заряженного» автомобиля оснастили 6-ступенчатой механической коробкой передач с обновленным третьем передаточном числом. Сообщается, что передачи теперь стали переключаться еще быстрее.
До 100 километров в час транспортное средство может разогнаться за 4,8 секунды.
Одним из важных изменений в японских новинках можно считать 6.5-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы нового поколения, с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Заказать эксклюзивную версию машины можно будет с 19 июля по 19 декабря текущего года.
Кроме того, для новинок доступна специальная версия Series.Gray. Эта «заряженная» версия WRX STI выйдет тиражом в 250 экземпляров.
Эти автомобили получат эксклюзивный оттенок Premium Cool Grey Khaki, черные 18-дюймовыми колеса, складные электрические зеркала и значок Crystal Black Silica.
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Для WRX STI в новом исполнении предложены тормоза Brembo и спортивные «ковши» в салоне.
Эксклюзивная версия этих автомобилей, которая появится тиражом в 500 экземпляров, получит базу серийной модели WRX STI, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Представители бренда отмечают, что автомобили ограниченной серии станут легче и быстрее своего предшественника. Общий вес транспортного средства составит 1755 кг.
Под капотом у японской новинки окажется турбированный 2-литровый оппозитный двигатель, рассчитанный на максимальную мощность в 329 лошадиных сил. Крутящий момент агрегата равен 432 Нм.
Новую версию «заряженного» автомобиля оснастили 6-ступенчатой механической коробкой передач с обновленным третьем передаточном числом. Сообщается, что передачи теперь стали переключаться еще быстрее.
До 100 километров в час транспортное средство может разогнаться за 4,8 секунды.
Одним из важных изменений в японских новинках можно считать 6.5-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы нового поколения, с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Заказать эксклюзивную версию машины можно будет с 19 июля по 19 декабря текущего года.
Кроме того, для новинок доступна специальная версия Series.Gray. Эта «заряженная» версия WRX STI выйдет тиражом в 250 экземпляров.
Эти автомобили получат эксклюзивный оттенок Premium Cool Grey Khaki, черные 18-дюймовыми колеса, складные электрические зеркала и значок Crystal Black Silica.
Читайте также: Infiniti выпустит эксклюзивное золотое авто
Для WRX STI в новом исполнении предложены тормоза Brembo и спортивные «ковши» в салоне.
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