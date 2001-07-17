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Раздел: Авто  
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Названа дата выхода Kia Niro для Европы

Названа дата выхода Kia Niro для ЕвропыНа Парижском автосалоне, который откроется в октябре, будет представлен электрический Kia Niro для европейского рынка.

Продажи начнутся сразу же после премьеры. Автомобиль будет предложен в двух модификациях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.

Электрический кроссовер получил электродвигатель мощностью 204 л.с. и 395 Нм крутящего момента.

Автомобиль ускоряется с 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды. Для сравнения, гибридная силовая установка на кроссовере Niro выдает 141 л.с. и позволяет автомобилю ускоряться до 100 км/ч примерно за 11 секунд.Стандартная модификация Kia Niro EV оснащена блоком литий-полимерных аккумуляторов емкостью 39,2 кВт-ч, что позволяет кроссоверу проехать без подзарядки 200 км. Топовый вариант комплектуется батареями на 64 кВт-ч. Запас хода — 450 километров.

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При использовании 100-килловатной системы быстрой зарядки, аккумулятор можно зарядить на 80% за 54 минуты.
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 Теги: Kia Niro, премьера, Европа, электрокар

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Сегодня, 18:35 » Автор: Алена Шимко
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