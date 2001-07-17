Раздел: Авто
Названа дата выхода Kia Niro для Европы
На Парижском автосалоне, который откроется в октябре, будет представлен электрический Kia Niro для европейского рынка.
Продажи начнутся сразу же после премьеры. Автомобиль будет предложен в двух модификациях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.
Электрический кроссовер получил электродвигатель мощностью 204 л.с. и 395 Нм крутящего момента.
Автомобиль ускоряется с 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды. Для сравнения, гибридная силовая установка на кроссовере Niro выдает 141 л.с. и позволяет автомобилю ускоряться до 100 км/ч примерно за 11 секунд.Стандартная модификация Kia Niro EV оснащена блоком литий-полимерных аккумуляторов емкостью 39,2 кВт-ч, что позволяет кроссоверу проехать без подзарядки 200 км. Топовый вариант комплектуется батареями на 64 кВт-ч. Запас хода — 450 километров.
Читайте также: Названа дата выхода смартфона Le Max Pro
При использовании 100-килловатной системы быстрой зарядки, аккумулятор можно зарядить на 80% за 54 минуты.
Продажи начнутся сразу же после премьеры. Автомобиль будет предложен в двух модификациях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.
Электрический кроссовер получил электродвигатель мощностью 204 л.с. и 395 Нм крутящего момента.
Автомобиль ускоряется с 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды. Для сравнения, гибридная силовая установка на кроссовере Niro выдает 141 л.с. и позволяет автомобилю ускоряться до 100 км/ч примерно за 11 секунд.Стандартная модификация Kia Niro EV оснащена блоком литий-полимерных аккумуляторов емкостью 39,2 кВт-ч, что позволяет кроссоверу проехать без подзарядки 200 км. Топовый вариант комплектуется батареями на 64 кВт-ч. Запас хода — 450 километров.
Читайте также: Названа дата выхода смартфона Le Max Pro
При использовании 100-килловатной системы быстрой зарядки, аккумулятор можно зарядить на 80% за 54 минуты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
311
0
Также советуем посмотреть
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
- Перепутала кнопки: Поклонскую вновь высмеяли в соцсетях
- Россияне нашли уморительный способ повысить рождаемость
- Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Оставьте свой комментарий