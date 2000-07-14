Раздел: Авто
В Сети показали новый кабриолет BMW
В Сети оказались фотографии кабриолета BMW 8-Series нового поколения.
Автомобиль без камуфляжа был замечен читателем журнала во время проведения фотосессии машины в Шотландии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
На снимках запечатлен кабриолет в модификации M850i xDrive, оснащенной бензиновой битурбо «восьмеркой» 4.4. Ее мощность составляет 530 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
С такой силовой установкой купе, дебютировавшее в июне, может набирать «сотню» за 3,7 секунды.
В оснащение версии M850i также входит самоблокирующийся задний дифференциал, мощные тормоза с 395-миллиметровыми дисками и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые можно заказать в качестве опции.
Помимо бензинового мотора, для восьмой серии будет доступен дизель. Трехлитровый шестицилиндровый агрегат выдает 320 сил и 680 Нм крутящего момента. «Сотню» купе с таким мотором набирает за 4,9 секунды.
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Динамические характеристики кабриолета пока не сообщаются. Купе начнут продавать в Германии в ноябре.
Автомобиль без камуфляжа был замечен читателем журнала во время проведения фотосессии машины в Шотландии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
На снимках запечатлен кабриолет в модификации M850i xDrive, оснащенной бензиновой битурбо «восьмеркой» 4.4. Ее мощность составляет 530 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
С такой силовой установкой купе, дебютировавшее в июне, может набирать «сотню» за 3,7 секунды.
В оснащение версии M850i также входит самоблокирующийся задний дифференциал, мощные тормоза с 395-миллиметровыми дисками и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые можно заказать в качестве опции.
Помимо бензинового мотора, для восьмой серии будет доступен дизель. Трехлитровый шестицилиндровый агрегат выдает 320 сил и 680 Нм крутящего момента. «Сотню» купе с таким мотором набирает за 4,9 секунды.
Читайте также: В Сети показали, как будет выглядеть кабриолет от Porsche
Динамические характеристики кабриолета пока не сообщаются. Купе начнут продавать в Германии в ноябре.
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