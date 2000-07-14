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Раздел: Авто  
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В Сети показали новый кабриолет BMW

В Сети показали новый кабриолет BMWВ Сети оказались фотографии кабриолета BMW 8-Series нового поколения.

Автомобиль без камуфляжа был замечен читателем журнала во время проведения фотосессии машины в Шотландии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

На снимках запечатлен кабриолет в модификации M850i xDrive, оснащенной бензиновой битурбо «восьмеркой» 4.4. Ее мощность составляет 530 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

С такой силовой установкой купе, дебютировавшее в июне, может набирать «сотню» за 3,7 секунды.

В оснащение версии M850i также входит самоблокирующийся задний дифференциал, мощные тормоза с 395-миллиметровыми дисками и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые можно заказать в качестве опции.

Помимо бензинового мотора, для восьмой серии будет доступен дизель. Трехлитровый шестицилиндровый агрегат выдает 320 сил и 680 Нм крутящего момента. «Сотню» купе с таким мотором набирает за 4,9 секунды.

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Динамические характеристики кабриолета пока не сообщаются. Купе начнут продавать в Германии в ноябре.
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 Теги: BMW, кабриолет

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Сегодня, 19:52 » Автор: Алена Шимко
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