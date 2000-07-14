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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн нового электромобиля Nissan

Рассекречен дизайн нового электромобиля Nissan Nissan LEAF получил «заряженную» версию NISMO.

Nissan объявила о мировой премьере электромобиля LEAF от своего подразделения NISMO, которое с 1984 года создает «заряженные» версии автомобилей компании, по аналогии с подразделением М в BMW и AMG в Mercedes.

Новая модификация LEAF NISMO начнет продаваться в Японии 31 июля, а позже станет доступна на других рынках Nissan, пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.

Что интересно и странно, учитывая спецификацию NISMO, новая модель получила только внешние изменения: аэродинамический обвес, большие колесные диски, другие матералы в салоне.

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Из технических нововедений по сравнению со стандартным LEAF можно отметить новые настройки подвески и отклика на педаль газа. Динамические характеристики не изменились: 150 л.с., 7,9 секунды до 100 км/ч и максимальная скорость 144 км/ч. Аккумулятор также остался таким же — на 40 кВтч, что должно позволить машине проехать теоретические 400 км на одном заряде батарей.

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 Теги: Nissan LEAF, NISMO

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Сегодня, 21:46 » Автор: Ирина Шевченко
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