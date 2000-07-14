Раздел: Авто
Рассекречен дизайн нового электромобиля Nissan
Nissan LEAF получил «заряженную» версию NISMO.
Nissan объявила о мировой премьере электромобиля LEAF от своего подразделения NISMO, которое с 1984 года создает «заряженные» версии автомобилей компании, по аналогии с подразделением М в BMW и AMG в Mercedes.
Новая модификация LEAF NISMO начнет продаваться в Японии 31 июля, а позже станет доступна на других рынках Nissan, пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.
Что интересно и странно, учитывая спецификацию NISMO, новая модель получила только внешние изменения: аэродинамический обвес, большие колесные диски, другие матералы в салоне.
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Из технических нововедений по сравнению со стандартным LEAF можно отметить новые настройки подвески и отклика на педаль газа. Динамические характеристики не изменились: 150 л.с., 7,9 секунды до 100 км/ч и максимальная скорость 144 км/ч. Аккумулятор также остался таким же — на 40 кВтч, что должно позволить машине проехать теоретические 400 км на одном заряде батарей.
Nissan объявила о мировой премьере электромобиля LEAF от своего подразделения NISMO, которое с 1984 года создает «заряженные» версии автомобилей компании, по аналогии с подразделением М в BMW и AMG в Mercedes.
Новая модификация LEAF NISMO начнет продаваться в Японии 31 июля, а позже станет доступна на других рынках Nissan, пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.
Что интересно и странно, учитывая спецификацию NISMO, новая модель получила только внешние изменения: аэродинамический обвес, большие колесные диски, другие матералы в салоне.
Читайте также: Рассекречен совместный кроссовер Nissan и Dongfeng
Из технических нововедений по сравнению со стандартным LEAF можно отметить новые настройки подвески и отклика на педаль газа. Динамические характеристики не изменились: 150 л.с., 7,9 секунды до 100 км/ч и максимальная скорость 144 км/ч. Аккумулятор также остался таким же — на 40 кВтч, что должно позволить машине проехать теоретические 400 км на одном заряде батарей.
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