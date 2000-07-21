Жесткие проверки: украинских водителей ждет нововведение

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Украинских водителей такси и маршруток обяжут иметь спецномера Украинских водителей, которые имеют лицензию на пассажирские перевозки обяжут иметь специальные желтые номерные знаки.

Погибших в ДТП почтят 17 ноября минутой включённых фар и сигнализацией В пресс-службе Управления Государственной автоинспекции сделали обращение ко всем владельцам автомобилей о том, чтобы в воскресенье 17 ноября каждый автовладелец ровно в 12 часов дня остановился и включил сигнализацию ровно на одну минуту. Таким образом, в ГАИ хотят отдать честь в память о погибших людях в ДТП. Именно 17 ноября