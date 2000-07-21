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Раздел: Авто  
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Жесткие проверки: украинских водителей ждет нововведение

Жесткие проверки: украинских водителей ждет нововведение Новый порядок проверок коснется водителей пассажирского транспорта.

Нацполиция и Укртрансбезопасность проверят автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Облавы будут проходить не только на автостанциях, но и по всем местам высадки/посадки пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"Национальная полиция Украина вместе с Государственной службой безопасности на транспорте проведет жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей", — отметили в пресс-службе.

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В министерстве отметили, что особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам.
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 Теги: полиция, проверки

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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