Раздел: Авто
Volkswagen Golf GTI уходит с европейского рынка
Автомобиль вернут после модификации для соответствия экологическим нормам.
Хэтчбек Volkswagen Golf GTI седьмого поколения больше не будут производить. Оснащение автомобиля противоречит новым европейским экологическим нормам. Машины немецкого автогиганта подвергнется обновлению, чтобы остаться на рынке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Немецкие автомобилестроители прощаются с седьмой генерацией культового хэтчбека Volkswagen Golf GTI. Производитель вынужден снять автомобиль с производства, ведь в Европе с сентября вступает в силу экологический стандарт WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).
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Недавно Volkswagen сообщал, что стандарт WLTP заставляет концерн обновлять модели марок Porsche и Audi, а также хэтчбеки Seat Leon Cupra и Volkswagen Golf R, которые оснастили другими фильтрами, от чего они потеряли 10 л.с. мощности.
Хэтчбек Volkswagen Golf GTI седьмого поколения больше не будут производить. Оснащение автомобиля противоречит новым европейским экологическим нормам. Машины немецкого автогиганта подвергнется обновлению, чтобы остаться на рынке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Немецкие автомобилестроители прощаются с седьмой генерацией культового хэтчбека Volkswagen Golf GTI. Производитель вынужден снять автомобиль с производства, ведь в Европе с сентября вступает в силу экологический стандарт WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).
Читайте также: Жесткие проверки: украинских водителей ждет нововведение
Недавно Volkswagen сообщал, что стандарт WLTP заставляет концерн обновлять модели марок Porsche и Audi, а также хэтчбеки Seat Leon Cupra и Volkswagen Golf R, которые оснастили другими фильтрами, от чего они потеряли 10 л.с. мощности.
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