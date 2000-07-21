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Раздел: Авто  
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Эксперт рассказал о будущих проблемах компании Tesla

Эксперт рассказал о будущих проблемах компании Tesla Уже через три года производитель может значительно утратить позиции на рынке.

Аналитики PA Consulting Group прогнозируют, что в ближайшие годы Tesla потеряет звание ведущего производителя электромобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

В 2019 году предприятие Илона Маска еще сможет сохранить лидирующую позицию на рынке электромобилей.

На втором и третьем местах расположатся альянс Renault/Nissan/Mitsubishi и концерн BMW соответственно.

В десятку крупнейших производителей электрокаров следующем году в порядке убывания рыночной доли войдут: Hyundai/Kia, Daimler, Volvo, Volkswagen, Toyota, General Motors и Jaguar Land Rover.

Ситуация кардинально изменится в начале следующего десятилетия, когда ведущие автомобилестроительные компании начнут в массовом порядке выводить на рынок свои электрические машины.

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В 2021-м Tesla опустится на седьмое место в рейтинге производителей электрокаров. Возглавит же список концерн Daimler. Вслед за ним расположатся BMW, Renault/Nissan/Mitsubishi, Volkswagen, Volvo и Toyota. На восьмом месте будет Hyundai/Kia, на девятом - Jaguar Land Rover. Запрет десятку General Motors.
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 Теги: Tesla, проблемы

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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