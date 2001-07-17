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Раздел: Авто  
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Lamborghini Aventador получит гибридную версию

Lamborghini Aventador получит гибридную версию Другие модели Lamborghini также станут более экологичными.

Суперкар Lamborghini Aventador уже в ближайшем будущем получит гибридную версию с двигателем V12. Об этом в интервью на Фестивале скорости в Гудвуде заявил генеральный директор компании Стефано Доменикали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

Доменикали объявил, что замена Aventador сохранит двигатель V12, к которому придадут электрифицированный компонент для создания гибридного устройства. Далее он вспомнил, что решение принято, и, таким образом, это позволит Lamborghini выделиться, предложив большой двигатель внутреннего сгорания с гибридным усилением.

Кроме того, Huracan и Urus также получат гибридные силовые агрегаты. Модель Huracan в перспективе сохранит двигатель V10, но также будет работать вместе с электродвигателем. В то же время, кроссовер Urus изначально будет электрифицировано, а гибридная версия Super SUV появится в конце десятилетия.

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Гибридная модификация Lamborghini Urus появится уже к 2020 году, и вероятно получит силовой агрегат от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Таким образом, под капотом можно будет увидеть четырехлитровая V8 битурбированный мотор, работающий в паре с электродвигателем, с суммарной мощностью до 670 лошадиных сил.
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 Теги: Lamborghini, Aventador

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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