Раздел: Авто
Lamborghini Aventador получит гибридную версию
Другие модели Lamborghini также станут более экологичными.
Суперкар Lamborghini Aventador уже в ближайшем будущем получит гибридную версию с двигателем V12. Об этом в интервью на Фестивале скорости в Гудвуде заявил генеральный директор компании Стефано Доменикали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
Доменикали объявил, что замена Aventador сохранит двигатель V12, к которому придадут электрифицированный компонент для создания гибридного устройства. Далее он вспомнил, что решение принято, и, таким образом, это позволит Lamborghini выделиться, предложив большой двигатель внутреннего сгорания с гибридным усилением.
Кроме того, Huracan и Urus также получат гибридные силовые агрегаты. Модель Huracan в перспективе сохранит двигатель V10, но также будет работать вместе с электродвигателем. В то же время, кроссовер Urus изначально будет электрифицировано, а гибридная версия Super SUV появится в конце десятилетия.
Читайте также: Эксперт рассказал о будущих проблемах компании Tesla
Гибридная модификация Lamborghini Urus появится уже к 2020 году, и вероятно получит силовой агрегат от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Таким образом, под капотом можно будет увидеть четырехлитровая V8 битурбированный мотор, работающий в паре с электродвигателем, с суммарной мощностью до 670 лошадиных сил.
Суперкар Lamborghini Aventador уже в ближайшем будущем получит гибридную версию с двигателем V12. Об этом в интервью на Фестивале скорости в Гудвуде заявил генеральный директор компании Стефано Доменикали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
Доменикали объявил, что замена Aventador сохранит двигатель V12, к которому придадут электрифицированный компонент для создания гибридного устройства. Далее он вспомнил, что решение принято, и, таким образом, это позволит Lamborghini выделиться, предложив большой двигатель внутреннего сгорания с гибридным усилением.
Кроме того, Huracan и Urus также получат гибридные силовые агрегаты. Модель Huracan в перспективе сохранит двигатель V10, но также будет работать вместе с электродвигателем. В то же время, кроссовер Urus изначально будет электрифицировано, а гибридная версия Super SUV появится в конце десятилетия.
Читайте также: Эксперт рассказал о будущих проблемах компании Tesla
Гибридная модификация Lamborghini Urus появится уже к 2020 году, и вероятно получит силовой агрегат от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Таким образом, под капотом можно будет увидеть четырехлитровая V8 битурбированный мотор, работающий в паре с электродвигателем, с суммарной мощностью до 670 лошадиных сил.
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