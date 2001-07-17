» » В США появится дилерский центр Chevrolet от звезды "Трансформеров"
Раздел: Авто  
0

В США появится дилерский центр Chevrolet от звезды "Трансформеров"

В США появится дилерский центр Chevrolet от звезды "Трансформеров" Актер Марк Уолберг откроет свой магазин по продаже автомобилей.

Актер Марк Уолберг, известный по ролям в фильмах "Ограбление по-итальянски" и "Трансформеры: Эпоха истребления", станет продавцом автомобилей Chevrolet. Совместно с известным мичиганским автодилером Джейем Фельдманом он откроет дилерский центр Mark Wahlberg Chevrolet в городе Колумбус, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Я постоянно ищу новые возможности использовать личный бренд и заниматься бизнесом, который мне интересен, — говорит Уолберг. — Я люблю машины, поэтому решил воспользоваться возможностью поработать с Джейем и представлять такую культовую марку, как Chevrolet".

Читайте также: Lamborghini Aventador получит гибридную версию

Ранее Уолберг уже попробовал себя в ресторанном бизнесе, открыв сеть закусочных Wahlburgers, и телевизионных реалити-шоу, став продюсером Breaking Boston, а также в спорт: в 2013 году актер приобрел долю в команде по крикету Barbados Tridents.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Chevrolet, Марк Уолберг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     135
     0

Похожие новости по теме

Раскрыты подробности спецификации нового Chevrolet Wolanduo Раскрыты подробности спецификации нового Chevrolet Wolanduo

Американский бренд Chevrolet, подконтрольный компании General Motors, показал свой новый автомобиль, который появится на рынке в третьем квартале 2018 года.

Рассекречен «спортивный» хэтч Chevrolet Onix Effect Рассекречен «спортивный» хэтч Chevrolet Onix Effect

Chevrolet подготовила новую версию бюджетного хэтчбека Onix.

В США продадут Бамблби из четвертых «Трансформеров» В США продадут Бамблби из четвертых «Трансформеров»

Автомобиль был одной из ипостастей ключевого героя Бамблби.

Вскоре в продаже появится Chevrolet Lova RV Вскоре в продаже появится Chevrolet Lova RV

С декабря 2015 года в Китае начнут продавать Chevrolet Lova RV.

Обновленный Chevrolet Camaro V больше не будет модернизироваться Обновленный Chevrolet Camaro V больше не будет модернизироваться

Обновленная версия спорткара получила 2-литровый турбомотор.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх