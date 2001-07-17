Раздел: Авто
В США появится дилерский центр Chevrolet от звезды "Трансформеров"
Актер Марк Уолберг откроет свой магазин по продаже автомобилей.
Актер Марк Уолберг, известный по ролям в фильмах "Ограбление по-итальянски" и "Трансформеры: Эпоха истребления", станет продавцом автомобилей Chevrolet. Совместно с известным мичиганским автодилером Джейем Фельдманом он откроет дилерский центр Mark Wahlberg Chevrolet в городе Колумбус, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я постоянно ищу новые возможности использовать личный бренд и заниматься бизнесом, который мне интересен, — говорит Уолберг. — Я люблю машины, поэтому решил воспользоваться возможностью поработать с Джейем и представлять такую культовую марку, как Chevrolet".
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Ранее Уолберг уже попробовал себя в ресторанном бизнесе, открыв сеть закусочных Wahlburgers, и телевизионных реалити-шоу, став продюсером Breaking Boston, а также в спорт: в 2013 году актер приобрел долю в команде по крикету Barbados Tridents.
Актер Марк Уолберг, известный по ролям в фильмах "Ограбление по-итальянски" и "Трансформеры: Эпоха истребления", станет продавцом автомобилей Chevrolet. Совместно с известным мичиганским автодилером Джейем Фельдманом он откроет дилерский центр Mark Wahlberg Chevrolet в городе Колумбус, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я постоянно ищу новые возможности использовать личный бренд и заниматься бизнесом, который мне интересен, — говорит Уолберг. — Я люблю машины, поэтому решил воспользоваться возможностью поработать с Джейем и представлять такую культовую марку, как Chevrolet".
Читайте также: Lamborghini Aventador получит гибридную версию
Ранее Уолберг уже попробовал себя в ресторанном бизнесе, открыв сеть закусочных Wahlburgers, и телевизионных реалити-шоу, став продюсером Breaking Boston, а также в спорт: в 2013 году актер приобрел долю в команде по крикету Barbados Tridents.
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