Раздел: Авто
Peugeot 508 GT оснастят полным приводом
Последней моделью французского бренда с полным приводом был Peugeot 405 в модификации T16.
Подкапотное пространство данного авто занимал 2-литровый мотор, работающий в паре с 5-скоростной МКПП и постоянной системой полного привода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Через 15 лет инженеры марки вернули машинам сегмента D полноприводный механизм но радикально преобразовали схему. Теперь передние колеса вращал ДВС, а за движение задних колес отвечал только электромотор.
Вероятно, такой схемой обзаведется «заряженная» версия Peugeot 508 GT, которая уже вышла на дорожные тесты, а на рынке ее ожидают в 2019 году.
Под капот машина получит 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель, работающий со стартер-генератором, который питается от 48-вольтовой сети. Суммарно, гибрид сможет выдавать от 200 до 205 лошадиных сил.
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Мотор приводится в действие 8-скоростной АКПП. Запас хода Peugeot 508 GT при полностью заряженной батарее составит 50 км.
Подкапотное пространство данного авто занимал 2-литровый мотор, работающий в паре с 5-скоростной МКПП и постоянной системой полного привода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Через 15 лет инженеры марки вернули машинам сегмента D полноприводный механизм но радикально преобразовали схему. Теперь передние колеса вращал ДВС, а за движение задних колес отвечал только электромотор.
Вероятно, такой схемой обзаведется «заряженная» версия Peugeot 508 GT, которая уже вышла на дорожные тесты, а на рынке ее ожидают в 2019 году.
Под капот машина получит 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель, работающий со стартер-генератором, который питается от 48-вольтовой сети. Суммарно, гибрид сможет выдавать от 200 до 205 лошадиных сил.
Читайте также: Seat Leon Cupra оснастят 300-сильным двигателем
Мотор приводится в действие 8-скоростной АКПП. Запас хода Peugeot 508 GT при полностью заряженной батарее составит 50 км.
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