Раздел: Авто
BMW переводит М-отделение на гибридные моторы
Генеральный директор подразделения «М» немецкого автогиганта BMW Фрэнк Ван Миил заявил, что в будущем подразделение будет включать в себя электрифицированные модели.
По словам Ван Миила, в планах BMW довести долю электрических или гибридных автомобилей до 40% уже к 2025 году, и М-отделение также входит в эти планы. Более того, к концу следующего десятилетия все модели BMW M будут иметь электрифицированные силовые установки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Впрочем, как утверждает Ван Миил в интервью CarAdvice, переход на гибридные модели будет осуществляться шаг за шагом и временные рамки могут быть откорректированы.
В BMW не хотят, чтобы электрифицированные авто получились слишком «сырыми» из-за спешки с их выходом на рынок. Потребуется некоторое время для совершенствования технологии.
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На данный момент батареи для электрокаров являются все еще слишком тяжелыми, что является большой проблемой для производителей спортивных автомобилей, где соотношение мощности и веса играет ключевую роль.
По словам Ван Миила, в планах BMW довести долю электрических или гибридных автомобилей до 40% уже к 2025 году, и М-отделение также входит в эти планы. Более того, к концу следующего десятилетия все модели BMW M будут иметь электрифицированные силовые установки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Впрочем, как утверждает Ван Миил в интервью CarAdvice, переход на гибридные модели будет осуществляться шаг за шагом и временные рамки могут быть откорректированы.
В BMW не хотят, чтобы электрифицированные авто получились слишком «сырыми» из-за спешки с их выходом на рынок. Потребуется некоторое время для совершенствования технологии.
Читайте также: Hyundai обновила гибридные Sonata
На данный момент батареи для электрокаров являются все еще слишком тяжелыми, что является большой проблемой для производителей спортивных автомобилей, где соотношение мощности и веса играет ключевую роль.
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