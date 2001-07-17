Раздел: Авто
Volkswagen представила кросс-версию компактвэна Touran
Компания Volkswagen представила очередной кроссовер, точнее кросс-версию своего компактвэна Touran.
CrossTouran получил более агрессивный обвес, включающий в себя переработанные бампера и накладки на пороги с расширителями колесных арок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Также появились легкосплавные диски на 18 дюймов с уникальным дизайном, и увеличенный на 23мм клиренс. Причем в итоге компактвэн получил скромный дорожный просвет даже по меркам некоторых современных седанов — 143 мм.
Под капотом будет установлен 1,4-литровый турбомотор TSI с мощностью до 150 лошадиных сил. Возможно будет предложен и 1,8-литровый двигатель с мощностью до 180 «лошадей». В паре с ними установят исключительно автоматическую трансмиссию DSG на семь ступеней.
Примечателен также тот факт, что именно Volkswagen CrossTouran L стал 19 миллионным автомобилем выпущенным на СП Shanghai Volkswagen. В продаже автомобиль появится только в августе.
Читайте также: Обнародованы первые фото обновленного Volkswagen Touran
Стоимость пока не раскрывается.
CrossTouran получил более агрессивный обвес, включающий в себя переработанные бампера и накладки на пороги с расширителями колесных арок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Также появились легкосплавные диски на 18 дюймов с уникальным дизайном, и увеличенный на 23мм клиренс. Причем в итоге компактвэн получил скромный дорожный просвет даже по меркам некоторых современных седанов — 143 мм.
Под капотом будет установлен 1,4-литровый турбомотор TSI с мощностью до 150 лошадиных сил. Возможно будет предложен и 1,8-литровый двигатель с мощностью до 180 «лошадей». В паре с ними установят исключительно автоматическую трансмиссию DSG на семь ступеней.
Примечателен также тот факт, что именно Volkswagen CrossTouran L стал 19 миллионным автомобилем выпущенным на СП Shanghai Volkswagen. В продаже автомобиль появится только в августе.
Читайте также: Обнародованы первые фото обновленного Volkswagen Touran
Стоимость пока не раскрывается.
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