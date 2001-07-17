Раздел: Авто
BMW начал тестировать седан 3-Series и кроссовер X5
BMW начал тестировать на дорогах общего пользования седан BMW 3-Series и кроссовер X5 нового поколения.
Эти новинки были замечены во время тестов в Испании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
BMW 3-Series нового поколения был создан под руководством главного дизайнера баварской компании Карима Хабиба ещё до того, как он ушел в Infiniti. Этот автомобиль получил отличную аэродинамику, которая была проверена в аэродинамической трубе в научно-исследовательском центре BMW в Мюнхене. С точки зрения аэродинамики новый 3-Series соответствует 5-Series нового поколения.
По слухам, коэффициент сопротивления у нового BMW 3-Series даже лучше, чем у Alfa Romeo Giulia и Audi A4. При этом его длина составляет 4 703 мм, что на 7 мм больше, чем даже длина Mercedes C-Class.
Дизайн у нового седана BMW 3-Series можно назвать агрессивным. Без сомнения, его по достоинству оценят поклонники спортивных седанов. В линейку его двигателей войдут четырех и шестицилиндровые агрегаты объемом 2,0 и 3,0 литра. Автолюбителям предложат и гибридную версию.
Читайте также: BMW представила гибридный седан 3-Series
В Испании также был замечен во время дорожных тестов новый кроссовер BMW X5. Однако, некоторые эксперты высказали предположение, что перед нами на самом деле BMW X7 нового поколения. Лично мы склоняемся к тому, что это всё-таки X5.
Эти новинки были замечены во время тестов в Испании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
BMW 3-Series нового поколения был создан под руководством главного дизайнера баварской компании Карима Хабиба ещё до того, как он ушел в Infiniti. Этот автомобиль получил отличную аэродинамику, которая была проверена в аэродинамической трубе в научно-исследовательском центре BMW в Мюнхене. С точки зрения аэродинамики новый 3-Series соответствует 5-Series нового поколения.
По слухам, коэффициент сопротивления у нового BMW 3-Series даже лучше, чем у Alfa Romeo Giulia и Audi A4. При этом его длина составляет 4 703 мм, что на 7 мм больше, чем даже длина Mercedes C-Class.
Дизайн у нового седана BMW 3-Series можно назвать агрессивным. Без сомнения, его по достоинству оценят поклонники спортивных седанов. В линейку его двигателей войдут четырех и шестицилиндровые агрегаты объемом 2,0 и 3,0 литра. Автолюбителям предложат и гибридную версию.
Читайте также: BMW представила гибридный седан 3-Series
В Испании также был замечен во время дорожных тестов новый кроссовер BMW X5. Однако, некоторые эксперты высказали предположение, что перед нами на самом деле BMW X7 нового поколения. Лично мы склоняемся к тому, что это всё-таки X5.
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