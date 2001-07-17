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Раздел: Авто  
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Porshe готовит к выпуску новый спорткар

Porshe готовит к выпуску новый спорткарУникальная модель в классическом стиле компании получила название Project Gold (Золотой проект).

Публичный дебют единственного экземпляра будет представлен 24 августа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Сейчас автомобиль находится на начальной стадии. Как говорят в «Порше», новинка будет представлять собой «автомобиль, которого до этого никогда не существовало».

Модель будет построена специально к 70-летнему юбилею Porsche, и продан на аукционе. В качестве основы была взята модель 911, если быть точнее, то взят будет кузов, который подвергнется тщательной переработке.

Сейчас был опубликован первый тизерный видеоролик, а также первое изображение «золотой» модели. Особенностью проекта также станет периодическое освещение работ над ним.

Так, уже 3 августа компания продемонстрирует готовые элементы будущего интерьера, 10 числа будет показан практически готовый кузов в процессе покраски, и только 17-го августа будет раскрыта информация о силовом агрегате, трансмиссии, и подвеске.

На данный момент по тизеру видно, что будущее купе будет создано командой дизайнеров и инженеров с использованием только ручного труда. К каждой детали дизайна будет особенный подход, подчеркивающий немецкую «дотошность» и точность.

Разумеется, автомобиль воплотит в себе дух прошлых спорткаров, но получит множество современных технологий и систем, включая современные системы активной безопасности.

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На торги RM Sotheby’s уникальный автомобиль выставят 27 октября. Аукцион пройдет в Porsche Experience Center в Атланте.
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 Теги: Project Gold, Porshe, спорткар

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Сегодня, 16:36 » Автор: Алена Шимко
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