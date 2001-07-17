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Раздел: Авто  
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Названы параметры нового Peugeot 108

Названы параметры нового Peugeot 108Раскрыты детали спецификации новой модели Peugeot 108.

Компактные городские автомобили часто покупают "для девочек", но на деле за рулем доброй половины эти машин сидят взрослые мужчины. Пересаживаться за руль компактных авто городских жителей заставляет плотный траффик, узкие улочки и ограниченное количество паркомест, а также постоянно дорожающее топливо. Но не практичностью единой продиктован выбор ситикара. Как правило, они красиво выглядят, неплохо оснащены и обеспечивают серьезную защиту, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Peugeot успешно старается соответствовать этим ожиданиям. У нового Peugeot 108 есть шесть подушек безопасности, система слежения за движением по полосам и даже контроль за расстоянием до впередиидущего автомобиля. Присутствуют также мультимедийный экран и даже опциональная камера заднего вида. Но, за все это приходится платить – новый компакт от Peugeot немного дороже своего предшественника.

Зато, по сравнению с предшественником, новый Peugeot 108 значительно лучше приспособлен к украинским реалиям. У него прекрасная энергоемкая подвеска, которая хорошо справляется с результатами “работы” дорожников. На новом компакте не нужно останавливаться перед каждой ямой и переползать ее с черепашьей скоростью.

Радует также, что мотор остался атмосферным. Пусть его называют шумным и не слишком тяговитым, но отсутствие турбонагнетателя наверняка позитивно скажется на ресурсе. К тому же этот мотор не так чувствителен к качеству топлива.

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К сожалению, некоторые недостатки предшественника у Peugeot 108 все-таки остались. Среди них – роботизированная “механика” с не очень удачным алгоритмом работы. При езде в экономичном режиме коробка слишком рано переключается вверх, что оборачиваются дерганьем и обрывом тяги в самый неожиданный момент. Хорошо, что есть ручной режим управления, позволяющий самому выбирать необходимую передачу в нужный тебе момент.
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 Теги: Peugeot 108, параметры

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Сегодня, 17:51 » Автор: Алена Шимко
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