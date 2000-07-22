Раздел: Авто
Шпионам удалось сделать снимки обновленного Hyundai Sonata
Фото автомобиля попали в Сеть до его презентации.
Немецким фотошпионам удалось заметить во время тестов в Нюрбургринге Hyundai Sonata нового поколения. Причем на этот раз его тестируют не в таком сильном камуфляже, как раньше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Впервые новый Hyundai Sonata был замечен во время тестов примерно один месяц назад. Его тестировали в США. Тогда он был замаскирован, как говорится, «по полной». На этот раз с него сняли немного камуфляжа. Но у него по-прежнему есть несколько фальшивых панелей и камуфляж. Конечно, хотелось бы, уже увидеть его вообще без маскировки, но этого не произойдет до его официального дебюта.
Что нам известно про новую Sonata? Прежде всего, то, что её создают в соответствии с новой стилистикой дизайна компании Hyundai. Называется этот стиль Fluidic Sculpture 3.0 («Струящиеся линии»). Южнокорейская компания постоянно обновляет этот стиль.
В линейку двигателей войдет 2,0 л агрегат с турбонаддувом, а также еще несколько моторов, но о них пока говорить рано. Мы совсем не исключаем, что покупателям предложат и гибридную версию.
Читайте также: Fiat представила новую хромированную отделку
Hyundai начнет продавать новую Sonata в следующем году. Это значит, что её официальная премьера состоится или в конце текущего года (на автосалоне в Париже?), или в начале 2019 года (на Женевском автосалоне?).
Немецким фотошпионам удалось заметить во время тестов в Нюрбургринге Hyundai Sonata нового поколения. Причем на этот раз его тестируют не в таком сильном камуфляже, как раньше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Впервые новый Hyundai Sonata был замечен во время тестов примерно один месяц назад. Его тестировали в США. Тогда он был замаскирован, как говорится, «по полной». На этот раз с него сняли немного камуфляжа. Но у него по-прежнему есть несколько фальшивых панелей и камуфляж. Конечно, хотелось бы, уже увидеть его вообще без маскировки, но этого не произойдет до его официального дебюта.
Что нам известно про новую Sonata? Прежде всего, то, что её создают в соответствии с новой стилистикой дизайна компании Hyundai. Называется этот стиль Fluidic Sculpture 3.0 («Струящиеся линии»). Южнокорейская компания постоянно обновляет этот стиль.
В линейку двигателей войдет 2,0 л агрегат с турбонаддувом, а также еще несколько моторов, но о них пока говорить рано. Мы совсем не исключаем, что покупателям предложат и гибридную версию.
Читайте также: Fiat представила новую хромированную отделку
Hyundai начнет продавать новую Sonata в следующем году. Это значит, что её официальная премьера состоится или в конце текущего года (на автосалоне в Париже?), или в начале 2019 года (на Женевском автосалоне?).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
650
0
Также советуем посмотреть
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
Оставьте свой комментарий