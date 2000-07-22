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Раздел: Авто  
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Шпионам удалось сделать снимки обновленного Hyundai Sonata

Шпионам удалось сделать снимки обновленного Hyundai Sonata Фото автомобиля попали в Сеть до его презентации.

Немецким фотошпионам удалось заметить во время тестов в Нюрбургринге Hyundai Sonata нового поколения. Причем на этот раз его тестируют не в таком сильном камуфляже, как раньше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Впервые новый Hyundai Sonata был замечен во время тестов примерно один месяц назад. Его тестировали в США. Тогда он был замаскирован, как говорится, «по полной». На этот раз с него сняли немного камуфляжа. Но у него по-прежнему есть несколько фальшивых панелей и камуфляж. Конечно, хотелось бы, уже увидеть его вообще без маскировки, но этого не произойдет до его официального дебюта.

Что нам известно про новую Sonata? Прежде всего, то, что её создают в соответствии с новой стилистикой дизайна компании Hyundai. Называется этот стиль Fluidic Sculpture 3.0 («Струящиеся линии»). Южнокорейская компания постоянно обновляет этот стиль.

В линейку двигателей войдет 2,0 л агрегат с турбонаддувом, а также еще несколько моторов, но о них пока говорить рано. Мы совсем не исключаем, что покупателям предложат и гибридную версию.

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Hyundai начнет продавать новую Sonata в следующем году. Это значит, что её официальная премьера состоится или в конце текущего года (на автосалоне в Париже?), или в начале 2019 года (на Женевском автосалоне?).

Шпионам удалось сделать снимки обновленного Hyundai Sonata
Шпионам удалось сделать снимки обновленного Hyundai Sonata
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 Теги: Hyundai Sonata, фото

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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