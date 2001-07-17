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Раздел: Авто  
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Под Киевом сфотографировали мусоровоз на "евробляхах"

Под Киевом сфотографировали мусоровоз на "евробляхах" Необычная коммунальная техника работает в Ирпене.

Под Киевом заметили мусоровоз с европейскими номерами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Фотодоказательство в соцсети Facebook опубликовал Вадим Володарский.

"Много чего на наших дорогах я видел. Но мусоровоз на бляхах я ещё не видел! А он есть...", - пишет мужчина.

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"В Ирпене работает прямо сейчас. Интересно, а на акции под Радой он был?"

Под Киевом сфотографировали мусоровоз на "евробляхах"
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 Теги: мусоровоз, евробляхи

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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