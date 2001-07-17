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Раздел: Авто  
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Great Wall представила новый флагманский пикап

Great Wall представила новый флагманский пикап Автомобиль напоминает известную модель Toyota.

Представлены первые фото Great Wall Wingle 7. Новая модель станет флагманом в линейке пикапов марки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Новый пикап Грейт Волл выделяется на фоне собратьев по дизайну и напоминает в анфас Toyota Land Cruiser 200 (до рестайла) или Ford Ranger. У него широкая решетка радиатора и продолговатые фары.

Great Wall Wingle 7 в стандартной версии достигает 5095 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1760 мм в высоту при колесной базе в 3050 мм. Будет и удлиненная на 30 см версия (длина – 5395 мм, колесная база – 3350 мм).

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Китайский пикап будут оснащать 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. Запланированы версии с задним и полным приводом, а вот КПП будет только одна – 6-ступенчатая механическая.

Great Wall представила новый флагманский пикап
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 Теги: Great Wall, пикап

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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