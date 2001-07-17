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Hyundai показал Kona Iron Man в стиле комиксов Marvel

Hyundai показал Kona Iron Man в стиле комиксов Marvel Дизайнер специальной версией вдохновлялся комиксом о железном человеке.

Компания Hyundai создала специальную версию своего субкомпактного кроссовера Hyundai Kona — Hyundai Kona Iron Man Edition. Как следует из названия, эта спецверсия посвящена супергерою «Железный человек» (Iron Man) вселенной Marvel Comics, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Hyundai Kona Iron Man Edition получил уникальный матовый серый цвет кузова с красными акцентами и оригинальные передние фары, чей дизайн напоминает про маску «Железного человека». Обратите внимание на 18-дюймовые колесные диски, тоже напоминающие про этого супергероя.

Естественно, и салон выполнен в стиле Iron Man. Там даже есть подпись Тони Старка – «Железного человека». Сиденья сделаны по уникальному дизайну.

Подобный вариант Hyundai Kona мы видели в 2017 году, когда состоялась официальная премьера этого небольшого кроссовера. Окончательный вариант спецверсии немного внешне отличается от модели, показанной в прошлом году.

Эта спецверсия создана в сотрудничестве с кинокомпанией Marvel. В таком сотрудничестве нет ничего удивительного. Ведь «Звездные войны» работали с Nissan, а «Трансформеры» — с концерном GM.

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Hyundai планирует выпустить Kona Iron Man Edition в ограниченном количестве. Продажи этой спецверсии начнутся в 2019 году.

Hyundai показал Kona Iron Man в стиле комиксов Marvel
Hyundai показал Kona Iron Man в стиле комиксов Marvel
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 Теги: Hyundai, железный человек

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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