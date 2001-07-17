Раздел: Авто
Hyundai показал Kona Iron Man в стиле комиксов Marvel
Дизайнер специальной версией вдохновлялся комиксом о железном человеке.
Компания Hyundai создала специальную версию своего субкомпактного кроссовера Hyundai Kona — Hyundai Kona Iron Man Edition. Как следует из названия, эта спецверсия посвящена супергерою «Железный человек» (Iron Man) вселенной Marvel Comics, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Hyundai Kona Iron Man Edition получил уникальный матовый серый цвет кузова с красными акцентами и оригинальные передние фары, чей дизайн напоминает про маску «Железного человека». Обратите внимание на 18-дюймовые колесные диски, тоже напоминающие про этого супергероя.
Естественно, и салон выполнен в стиле Iron Man. Там даже есть подпись Тони Старка – «Железного человека». Сиденья сделаны по уникальному дизайну.
Подобный вариант Hyundai Kona мы видели в 2017 году, когда состоялась официальная премьера этого небольшого кроссовера. Окончательный вариант спецверсии немного внешне отличается от модели, показанной в прошлом году.
Эта спецверсия создана в сотрудничестве с кинокомпанией Marvel. В таком сотрудничестве нет ничего удивительного. Ведь «Звездные войны» работали с Nissan, а «Трансформеры» — с концерном GM.
Читайте также: Шпионам удалось сделать снимки обновленного Hyundai Sonata
Hyundai планирует выпустить Kona Iron Man Edition в ограниченном количестве. Продажи этой спецверсии начнутся в 2019 году.
Компания Hyundai создала специальную версию своего субкомпактного кроссовера Hyundai Kona — Hyundai Kona Iron Man Edition. Как следует из названия, эта спецверсия посвящена супергерою «Железный человек» (Iron Man) вселенной Marvel Comics, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Hyundai Kona Iron Man Edition получил уникальный матовый серый цвет кузова с красными акцентами и оригинальные передние фары, чей дизайн напоминает про маску «Железного человека». Обратите внимание на 18-дюймовые колесные диски, тоже напоминающие про этого супергероя.
Естественно, и салон выполнен в стиле Iron Man. Там даже есть подпись Тони Старка – «Железного человека». Сиденья сделаны по уникальному дизайну.
Подобный вариант Hyundai Kona мы видели в 2017 году, когда состоялась официальная премьера этого небольшого кроссовера. Окончательный вариант спецверсии немного внешне отличается от модели, показанной в прошлом году.
Эта спецверсия создана в сотрудничестве с кинокомпанией Marvel. В таком сотрудничестве нет ничего удивительного. Ведь «Звездные войны» работали с Nissan, а «Трансформеры» — с концерном GM.
Читайте также: Шпионам удалось сделать снимки обновленного Hyundai Sonata
Hyundai планирует выпустить Kona Iron Man Edition в ограниченном количестве. Продажи этой спецверсии начнутся в 2019 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
129
0
Также советуем посмотреть
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
Оставьте свой комментарий