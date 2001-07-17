Техосмотр в Украине может снова стать обязательным

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Стало известно, как часто автовладельцам надо будет отправлять авто на техосмотр.

Украина в скором времени, скорее всего, подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, тем самым, принимая действующее европейское законодательство. Больше всего может повлиять соглашение на правила дорожного движения, суммы штрафов и стандарты в эксплуатации машин. Таким образом, в Украину могут вернуть, отмененный в 2011 году,