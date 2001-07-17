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Раздел: Авто  
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Техосмотр в Украине может снова стать обязательным

Техосмотр в Украине может снова стать обязательным Депутаты разрабатывают соответствующий законопроект.

В Украине могут вернуть обязательный техосмотр автомобилей. Причем уже с 2020 года. Соответствующий законопроект разрабатывают депутаты Верховной Рады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Обязательный техосмотр автомобилей в нашей стране был отменен в 2011 году. С тех пор в СМИ регулярно появлялись сообщения о том, что он будет возвращен. Назывались несколько дат, например, 2018 год и 2019 год. При этом журналисты ссылались на заявление украинских чиновников. Об этом говорил в свое время замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Похоже, что введение обязательного техосмотра машин уже действительно близко, так как депутаты ВР начали разрабатывать соответствующий законопроект. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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По словам Южаниной, введение техосмотра автомобилей – это одно из требований Евросоюза. А так как Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, то ей придется его выполнить. Судя по всему, это произойдет через два года – в 2020 году.
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 Теги: Украина, техосмотр

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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