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Раздел: Авто  
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Hyundai выпустит новый спорткар

Hyundai выпустит новый спорткарНовая модель будет уникальной в своём роде.

Южнокорейская марка в последние годы расширила модельный ряд "подогретыми" автомобилями N-серии. Новый i30 N пользуется высоким спросом на многих рынках, но в планах у спортивного подразделения Hyundai есть кое-что поинтереснее.

N-подразделение Hyundai вскоре начнёт работу над абсолютно новой моделью, о чём рассказал его вице-президент Томас Шемера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.

По его словам, новая модель будет уникальной в своём роде, и её задачей будет укрепление имиджа Hyundai.

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Руководство Hyundai пока ещё даже не определилось с конфигурацией кузова для нового спорткара: это может быть как яркое двухместное купе, так и «заряженная» версия седана Stinger от родственной марки Kia. Не стоит исключать и быструю версию какой-либо модели от премиального бренда Genesis.
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 Теги: спорткар, Hyundai

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Сегодня, 11:52 » Автор: Ирина Шевченко
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