Раздел: Авто
Hyundai выпустит новый спорткар
Новая модель будет уникальной в своём роде.
Южнокорейская марка в последние годы расширила модельный ряд "подогретыми" автомобилями N-серии. Новый i30 N пользуется высоким спросом на многих рынках, но в планах у спортивного подразделения Hyundai есть кое-что поинтереснее.
N-подразделение Hyundai вскоре начнёт работу над абсолютно новой моделью, о чём рассказал его вице-президент Томас Шемера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
По его словам, новая модель будет уникальной в своём роде, и её задачей будет укрепление имиджа Hyundai.
Читайте также: Эксперты назвали лучшие бюджетные внедорожники с пробегом
Руководство Hyundai пока ещё даже не определилось с конфигурацией кузова для нового спорткара: это может быть как яркое двухместное купе, так и «заряженная» версия седана Stinger от родственной марки Kia. Не стоит исключать и быструю версию какой-либо модели от премиального бренда Genesis.
Южнокорейская марка в последние годы расширила модельный ряд "подогретыми" автомобилями N-серии. Новый i30 N пользуется высоким спросом на многих рынках, но в планах у спортивного подразделения Hyundai есть кое-что поинтереснее.
N-подразделение Hyundai вскоре начнёт работу над абсолютно новой моделью, о чём рассказал его вице-президент Томас Шемера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
По его словам, новая модель будет уникальной в своём роде, и её задачей будет укрепление имиджа Hyundai.
Читайте также: Эксперты назвали лучшие бюджетные внедорожники с пробегом
Руководство Hyundai пока ещё даже не определилось с конфигурацией кузова для нового спорткара: это может быть как яркое двухместное купе, так и «заряженная» версия седана Stinger от родственной марки Kia. Не стоит исключать и быструю версию какой-либо модели от премиального бренда Genesis.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
183
0
Также советуем посмотреть
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
Оставьте свой комментарий