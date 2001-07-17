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Мечта рыбака: японцы выпустили новый кроссовер

Мечта рыбака: японцы выпустили новый кроссоверНовинка построена на базе хэтчбека mi-DO.

Дебютировал кроссовер, оборудованный специально для любителей рыбной ловли.

Автор проекта – Datsun, японская компания, принадлежащая Nissan, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.

Новинка построена на базе хэтчбека mi-DO. От стандартного «приключенческий» вариант отличается:

увеличенным со 174 до 180 миллиметров дорожным просветом;
алюминиевым четырехмиллиметровым «щитом» двигателя и коробки передач;
защитой топливного бака и моторного отсека от влаги и грязи.
«Рыбацкий» Datsun mi-DO имеет стойкое к царапинам и сколам матовое покрытие кузова, оснащен дополнительным блоком внешнего освещения, расширенными колесными арками и 330-литровым грузовым боксом, установленным на крыше.

Автомобиль лишился заднего ряда сидений и получил легко моющееся покрытие багажного отделения, в котором предусмотрены отсеки для хранения рыболовных снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки или резиновых сапог.

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В список оснащения хэтчбека также вошли:

рывковый и буксировочный тросы;
лопата и топор;
тент с боковыми стенками;
холодильник и походная кофеварка.
Стандартный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил остался без изменений.

Мечта рыбака: японцы выпустили новый кроссовер
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 Теги: кроссовер, рыбалка

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Сегодня, 14:50 » Автор: Ирина Шевченко
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