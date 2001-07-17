Раздел: Авто
Мечта рыбака: японцы выпустили новый кроссовер
Новинка построена на базе хэтчбека mi-DO.
Дебютировал кроссовер, оборудованный специально для любителей рыбной ловли.
Автор проекта – Datsun, японская компания, принадлежащая Nissan, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.
Новинка построена на базе хэтчбека mi-DO. От стандартного «приключенческий» вариант отличается:
увеличенным со 174 до 180 миллиметров дорожным просветом;
алюминиевым четырехмиллиметровым «щитом» двигателя и коробки передач;
защитой топливного бака и моторного отсека от влаги и грязи.
«Рыбацкий» Datsun mi-DO имеет стойкое к царапинам и сколам матовое покрытие кузова, оснащен дополнительным блоком внешнего освещения, расширенными колесными арками и 330-литровым грузовым боксом, установленным на крыше.
Автомобиль лишился заднего ряда сидений и получил легко моющееся покрытие багажного отделения, в котором предусмотрены отсеки для хранения рыболовных снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки или резиновых сапог.
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В список оснащения хэтчбека также вошли:
рывковый и буксировочный тросы;
лопата и топор;
тент с боковыми стенками;
холодильник и походная кофеварка.
Стандартный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил остался без изменений.
Дебютировал кроссовер, оборудованный специально для любителей рыбной ловли.
Автор проекта – Datsun, японская компания, принадлежащая Nissan, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.
Новинка построена на базе хэтчбека mi-DO. От стандартного «приключенческий» вариант отличается:
увеличенным со 174 до 180 миллиметров дорожным просветом;
алюминиевым четырехмиллиметровым «щитом» двигателя и коробки передач;
защитой топливного бака и моторного отсека от влаги и грязи.
«Рыбацкий» Datsun mi-DO имеет стойкое к царапинам и сколам матовое покрытие кузова, оснащен дополнительным блоком внешнего освещения, расширенными колесными арками и 330-литровым грузовым боксом, установленным на крыше.
Автомобиль лишился заднего ряда сидений и получил легко моющееся покрытие багажного отделения, в котором предусмотрены отсеки для хранения рыболовных снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки или резиновых сапог.
Читайте также: Фото обновленного Honda Civic "слили" в Сеть
В список оснащения хэтчбека также вошли:
рывковый и буксировочный тросы;
лопата и топор;
тент с боковыми стенками;
холодильник и походная кофеварка.
Стандартный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил остался без изменений.
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