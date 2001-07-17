Раздел: Авто
Subaru презентовала "заряженный" седан Type RA-R
Новинка стала самым мощным серийным STI.
Subaru представила специальную модификацию седана WRX STI, которая получила название Type RA-R. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом 500 экземпляров.
Спецверсия построена к 30-летнему юбилею отделения STI, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.
Type RA-R легче и мощнее стандартной машины. Вместо 2,5-литрового оппозитника полноприводный автомобиль оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 329 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Новинка стала самым мощным серийным STI.
Читайте также: Toyota презентовала новый седан
Помимо этого, спецверсия получила:
новую спортивную выпускную систему;
пружины и амортизаторы, специально разработанные для этого автомобиля;
6-поршневые тормоза Brembo с 457-миллиметровыми дисками.
Еще одна особенность – шины Michelin Pilot Sport 4S с разным составом смеси на внешней и внутренней части протектора. Как говорят в компании, такие покрышки обеспечивают одинаково хорошее сцепление как на сухом, так и на мокром покрытии.
Subaru представила специальную модификацию седана WRX STI, которая получила название Type RA-R. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом 500 экземпляров.
Спецверсия построена к 30-летнему юбилею отделения STI, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.
Type RA-R легче и мощнее стандартной машины. Вместо 2,5-литрового оппозитника полноприводный автомобиль оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 329 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Новинка стала самым мощным серийным STI.
Читайте также: Toyota презентовала новый седан
Помимо этого, спецверсия получила:
новую спортивную выпускную систему;
пружины и амортизаторы, специально разработанные для этого автомобиля;
6-поршневые тормоза Brembo с 457-миллиметровыми дисками.
Еще одна особенность – шины Michelin Pilot Sport 4S с разным составом смеси на внешней и внутренней части протектора. Как говорят в компании, такие покрышки обеспечивают одинаково хорошее сцепление как на сухом, так и на мокром покрытии.
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