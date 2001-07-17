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Раздел: Авто  
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Subaru презентовала "заряженный" седан Type RA-R

Subaru презентовала "заряженный" седан Type RA-RНовинка стала самым мощным серийным STI.

Subaru представила специальную модификацию седана WRX STI, которая получила название Type RA-R. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом 500 экземпляров.

Спецверсия построена к 30-летнему юбилею отделения STI, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.

Type RA-R легче и мощнее стандартной машины. Вместо 2,5-литрового оппозитника полноприводный автомобиль оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 329 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Новинка стала самым мощным серийным STI.

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Помимо этого, спецверсия получила:

новую спортивную выпускную систему;
пружины и амортизаторы, специально разработанные для этого автомобиля;
6-поршневые тормоза Brembo с 457-миллиметровыми дисками.
Еще одна особенность – шины Michelin Pilot Sport 4S с разным составом смеси на внешней и внутренней части протектора. Как говорят в компании, такие покрышки обеспечивают одинаково хорошее сцепление как на сухом, так и на мокром покрытии.
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 Теги: Subaru, едан Type RA-R

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Сегодня, 17:54 » Автор: Ирина Шевченко
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