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Раздел: Авто  
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BMW M в будущем станет электрическим 

BMW M в будущем станет электрическим  Перевод автомобилей на электромоторы будет происходить поэтапно.

В руководстве немецкого концерна планируют перевести каждого представителя M-серии на электрическую тягу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Правда, точные сроки такой эволюции не называются. Однако шеф BMW намекнул на то, что спортивные модели M-серии в электрическом варианте станут доступными уже к финишу следующего десятилетия.

По словам руководителя автопроизводителя, в техническом плане передний привод несколько мешает для перевода автомобиля на электрические рельсы. Теперь же спортивных представителей BMW ожидают серьезные изменения в сфере технологий.

Ожидается, что перевод автомобилей на электромоторы будет происходить поэтапно. Делаться это будет для того, чтобы достичь оптимального соотношения мощности автомобиля и его массы.

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По прогнозам ТОП-менеджмента BMW, предстоящее десятилетие станет оптимальным для перевода автомобиля на электрические рельсы. Не исключено, что четверть транспорта BMW будет иметь двигатели нового поколения.
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 Теги: BMW M, электромобиль

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Сегодня, 18:16 » Автор: Едгар Букмирза
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