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Раздел: Авто  
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Известный актер решил торговать машинами Chevrolet

Известный актер решил торговать машинами ChevroletУолберг уже попробовал себя в ресторанном бизнесе.

Актер Марк Уолберг, известный по ролям в фильмах «Ограбление по-итальянски» и «Трансформеры: Эпоха истребления», станет продавцом автомобилей Chevrolet. Совместно с известным мичиганским автодилером Джейем Фельдманом он откроет дилерский центр Mark Wahlberg Chevrolet в городе Колумбус.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

«Я постоянно ищу новые возможности использовать личный бренд и заниматься бизнесом, который мне интересен, — говорит Уолберг. — Я люблю машины, поэтому решил воспользоваться возможностью поработать с Джейем и представлять такую культовую марку, как Chevrolet».

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Ранее Уолберг уже попробовал себя в ресторанном бизнесе, открыв сеть закусочных Wahlburgers, и телевизионных реалити-шоу, став продюсером Breaking Boston, а также в спорт: в 2013 году актер приобрел долю в команде по крикету Barbados Tridents.
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 Теги: Chevrolet, Уолберг, бизнес

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Сегодня, 21:21 » Автор: Едгар Букмирза
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