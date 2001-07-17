Компания BMW установила в Мюнхене автомобильный томограф

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Названы самые комфортные автомобили Топ-10 включает в себя четыре SUV, четыре седана, минивэн и пикап.

Volvo выпустит полностью беспилотный автомобиль Система включает в себя лазерный сканер, который будет различать объекты перед автомобилем.