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Раздел: Авто  
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Компания BMW установила в Мюнхене автомобильный томограф

Компания BMW установила в Мюнхене автомобильный томографСистема включает в себя четыре робота.

Слово томограф у многих связано с исследованием нашего организма. Однако подобное устройство придумали и для автомобилей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Родоначальником новых технологий стала компания BMW. Необходимое оборудование (на разработку которого, кстати, ушел год) установлено в одной из исследовательских лабораторий Мюнхена.

Система включает в себя четыре робота, работающих в тандеме (излучателя и приемника). Их задачей является проверка правильности соединения узлов, деталей автомобиля.

Для этого делается около тысячи виртуальных разрезов в разных частях машины. В итоге появляется цельный рентгеновский снимок автомобиля со всеми обнаруженными проблемами.

Специалисты отмечают, что нарушения в технологии по даже самым незначительным операциям способны привести к проблемам во внутренних соединениях. Поэтому томография может выявить слабые места без разрушения машины.

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Следующим этапом является добавление к томографу модуля искусственного интеллекта. Он способен автоматически, без участия человека, выявить обнаруженные дефекты.
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 Теги: BMW, томограф

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Сегодня, 22:18 » Автор: Едгар Букмирза
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