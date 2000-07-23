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Раздел: Авто  
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Модели Geely переедут на модульную платформу

Модели Geely переедут на модульную платформуBMA стала первой независимой разработкой Geely.

Китайский производитель Geely опубликовал фотографии первой модели, построенной на новой модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture). Это кроссовер с внутренним индексом SX11, который выйдет на рынок Поднебесной до конца года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

BMA стала первой независимой разработкой Geely, хотя сходство с «вольвовской» CMA присутствует. По данным производителя, новая архитектура станет лидером в области масштабируемости, мощности силовых установок и безопасности. Она ляжет в основу будущих моделей марки — от седанов и кроссоверов до универсалов и минивэнов. Благодаря системе Multi-Power платформа BMA совместима с турбомоторами объемом 1,0, 1,4 и 1,5 литра, а также различными гибридными установками.

Geely SX11, который может получить название Xingyue, будет оснащаться 1,5-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. Коробка — пятидиапазонный «автомат». Также не исключается появление в гамме литрового агрегата, сопряженного с вариатором.

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Длина SX11 составляет 4330 миллиметров, ширина — 1800 миллиметров, высота — 1609 миллиметров. Колесная база насчитывает 2600 миллиметров. По размерам новый кроссовер Geely на 95 миллиметров короче, на 63 миллиметра уже и на 43 миллиметра ниже Volvo XC40. Колесная база шведского вседорожника больше на 102 миллиметра.
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 Теги: Geely, платформа

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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