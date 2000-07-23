Раздел: Авто
Британец придумал гениальный способ мести плохим автодилерам
Мужчина разместил сообщение на своем автомобиле.
Стивен Гамильтон, «счастливый» обладатель Range Rover стоимостью 62 000 долларов. Британец на протяжении более десяти лет обслуживался в данном дилерском центре. За все время владелец авто потратил в общей сложности 700 000 фунтов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В начале текущего лета господин Гамильтон приобрел внедорожник Range Rover, а через некоторое время заметил, что у автомобиля имеется проблема с подушками безопасности, а также моторным маслом. Ремонтировать машину в центре отказались, несмотря на гарантию.
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После телефонного разговора с представителем центра, который продолжался 5,5 часов, британец понял, что результата не добьется. В ответ на бездействие владелец авто придумал, как отомстить дилеру. Отмечается, что такая антиреклама значительно подпортила репутацию автосалона.
Стивен Гамильтон, «счастливый» обладатель Range Rover стоимостью 62 000 долларов. Британец на протяжении более десяти лет обслуживался в данном дилерском центре. За все время владелец авто потратил в общей сложности 700 000 фунтов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В начале текущего лета господин Гамильтон приобрел внедорожник Range Rover, а через некоторое время заметил, что у автомобиля имеется проблема с подушками безопасности, а также моторным маслом. Ремонтировать машину в центре отказались, несмотря на гарантию.
Читайте также: Немецкое ателье показало агрессивный тюнинг родстера BMW i8
После телефонного разговора с представителем центра, который продолжался 5,5 часов, британец понял, что результата не добьется. В ответ на бездействие владелец авто придумал, как отомстить дилеру. Отмечается, что такая антиреклама значительно подпортила репутацию автосалона.
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