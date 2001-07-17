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Nissan разработал спортивную версию электрокара Leaf

Nissan разработал спортивную версию электрокара Leaf Максимальная скорость автомобиля составляет 144 километра в час.

Японцы представили спортивную версию Nissan Leaf – Nismo. От обычной машины она отличается особыми настройками управляющей электроники для более острого отклика на педаль газа, подвеской, шинами, а также декором экстерьера и интерьера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Продажи новинки в Японии стартуют в конце июля 2018 года.

Специально для Leaf Nismo специалисты спортивного подразделения Nissan перенастроили электроусилитель руля и систему динамической стабилизации. Помимо этого, электрокар получил доработанную подвеску и новые 18-дюймовые колесные диски, которые минимизируют сопротивление воздуха.

Внешне электрокар Nismo отличается:

- другими бамперами;
- дневными ходовыми огнями;
- решеткой радиатора;
-боковыми «юбками».

В салоне – руль, отделанный алькантарой, другой переключатель режимов движения и панель «под карбон» с особой комбинацией приборов.

Nissan Leaf оснащается электромотором, который выдает 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Он питается от ионно-литиевых батарей емкостью 40 киловатт-часов. Электрический хэтчбек может набирать «сотню» за 7,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 144 километрах в час.

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Запас хода модели составляет 378 километров.
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 Теги: Nissan, Leaf

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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