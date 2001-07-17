Раздел: Авто
Nissan разработал спортивную версию электрокара Leaf
Максимальная скорость автомобиля составляет 144 километра в час.
Японцы представили спортивную версию Nissan Leaf – Nismo. От обычной машины она отличается особыми настройками управляющей электроники для более острого отклика на педаль газа, подвеской, шинами, а также декором экстерьера и интерьера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Продажи новинки в Японии стартуют в конце июля 2018 года.
Специально для Leaf Nismo специалисты спортивного подразделения Nissan перенастроили электроусилитель руля и систему динамической стабилизации. Помимо этого, электрокар получил доработанную подвеску и новые 18-дюймовые колесные диски, которые минимизируют сопротивление воздуха.
Внешне электрокар Nismo отличается:
- другими бамперами;
- дневными ходовыми огнями;
- решеткой радиатора;
-боковыми «юбками».
В салоне – руль, отделанный алькантарой, другой переключатель режимов движения и панель «под карбон» с особой комбинацией приборов.
Nissan Leaf оснащается электромотором, который выдает 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Он питается от ионно-литиевых батарей емкостью 40 киловатт-часов. Электрический хэтчбек может набирать «сотню» за 7,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 144 километрах в час.
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Запас хода модели составляет 378 километров.
Японцы представили спортивную версию Nissan Leaf – Nismo. От обычной машины она отличается особыми настройками управляющей электроники для более острого отклика на педаль газа, подвеской, шинами, а также декором экстерьера и интерьера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Продажи новинки в Японии стартуют в конце июля 2018 года.
Специально для Leaf Nismo специалисты спортивного подразделения Nissan перенастроили электроусилитель руля и систему динамической стабилизации. Помимо этого, электрокар получил доработанную подвеску и новые 18-дюймовые колесные диски, которые минимизируют сопротивление воздуха.
Внешне электрокар Nismo отличается:
- другими бамперами;
- дневными ходовыми огнями;
- решеткой радиатора;
-боковыми «юбками».
В салоне – руль, отделанный алькантарой, другой переключатель режимов движения и панель «под карбон» с особой комбинацией приборов.
Nissan Leaf оснащается электромотором, который выдает 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Он питается от ионно-литиевых батарей емкостью 40 киловатт-часов. Электрический хэтчбек может набирать «сотню» за 7,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 144 километрах в час.
Читайте также: Audi выпустила тизер обновленного Q3
Запас хода модели составляет 378 километров.
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