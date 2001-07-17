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Раздел: Авто  
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В Сети показали, как Suzuki Jimny покоряет бездорожье

В Сети показали, как Suzuki Jimny покоряет бездорожьеНовый «мини-кубик» уже разработан и в следующем году появится в продаже.

В Японии за него попросят от 13,5 тысяч долларов. В Сети появилось видео с внедорожником Suzuki Jimny нового поколения, в котором автомобиль преодолевает тяжелое бездорожье, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМания.

Suzuki Jimny 2019 оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 102 силы (130 Нм), который может работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехступенчатым «автоматом».

Взгляните, как 2019 Suzuki Jimny справляется на внедорожье (видео)

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Новый «Джимни» имеет рамную конструкцию, неразрезные мосты, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод, понижающую передачу в раздаточной коробке и задний дифференциал повышенного трения. Из электронных помощников на бездорожье автомобиль оснащен только системой помощи при спуске с горы.

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 Теги: Suzuki Jimny, бездорожье, внедорожник

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Сегодня, 09:43 » Автор: Алена Шимко
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