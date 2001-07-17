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Раздел: Авто  
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BMW отзовет четыре модели: названа причина

BMW отзовет четыре модели: названа причинаBMW уже отозвала в США самую мощную «семерку».

Компания BMW отзовет в России 328 автомобилей X3/X4, седанов 7 серии и кроссоверов MINI Countryman, реализованных в период с мая по июль текуще года. Сообщение о проведении сервисной акции опубликовано на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Отзыву подлежат 192 машины 7 серии и 23 MINI, проданных в период с мая 2018 по июль 2018 года. Причиной называется возможный брак в установленном датчике положения коленчатого вала, в связи с чем могут не считываться его сигналы. На автомобилях, попадающих под отзыв, будет произведена замена датчика положения коленчатого вала.

Владельцев 113 автомобилей BMW X3/Х4, реализованных c апреля 2018 по июль 2018 года, пригласят на сервис из-за риска попадания воздуха в тормозную систему. Это может привести к увеличению хода педали тормоза, а в отдельных случаях — отказу заднего контура тормозного привода. На таких транспортных средства будет проведена прокачка тормозной системы.

Устранением дефектов займутся официальные дилерские центры марки. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован Росстандартом (MINI Countryman, BMW 7-series, BMW X3/X4).

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В апреле прошлого года BMW отозвала в США самую мощную «семерку» — M760Li — из-за возможной утечки масла двигателя. Из-за неправильного соединения трубок в магистрали масляного радиатора жидкость могла попасть на передние тормоза.
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 Теги: BMW, отзыв авто

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Сегодня, 21:42 » Автор: Едгар Букмирза
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