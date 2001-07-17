Раздел: Авто
Porsche анонсировала работу над новым автомобилем
Новинка будет представлять собой «автомобиль, которого до этого никогда не существовало.
Компания Porsche анонсировала работу над новым автомобилем, получившим название Project Gold. Машину, построенную в единственном экземпляре, рассекретят 24 августа, а через два месяца продадут на аукционе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Как говорят в «Порше», новинка будет представлять собой «автомобиль, которого до этого никогда не существовало». Его разрабатывают специалисты подразделения классических машин марки к 70-летнему юбилею немецкого производителя.
За основу в Porsche возьмут «классический кузов» модели 911. Затем над машиной начнут работать дизайнеры марки. Как будет выглядеть новинка компания показала в первом видеотизере.
Этапы работы над Project Gold компания планирует освещать в других роликах: 3 августа покажут элементы отделки салона, 10 августа расскажут об окраске кузова, а 17 августа – о моторе и электрике.
Читайте также: Porsche наняла на работу необычных сотрудников
На торги RM Sotheby’s уникальный автомобиль выставят 27 октября. Аукцион пройдет в Porsche Experience Center в Атланте.
Компания Porsche анонсировала работу над новым автомобилем, получившим название Project Gold. Машину, построенную в единственном экземпляре, рассекретят 24 августа, а через два месяца продадут на аукционе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Как говорят в «Порше», новинка будет представлять собой «автомобиль, которого до этого никогда не существовало». Его разрабатывают специалисты подразделения классических машин марки к 70-летнему юбилею немецкого производителя.
За основу в Porsche возьмут «классический кузов» модели 911. Затем над машиной начнут работать дизайнеры марки. Как будет выглядеть новинка компания показала в первом видеотизере.
Этапы работы над Project Gold компания планирует освещать в других роликах: 3 августа покажут элементы отделки салона, 10 августа расскажут об окраске кузова, а 17 августа – о моторе и электрике.
Читайте также: Porsche наняла на работу необычных сотрудников
На торги RM Sotheby’s уникальный автомобиль выставят 27 октября. Аукцион пройдет в Porsche Experience Center в Атланте.
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