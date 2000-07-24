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Раздел: Авто  
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НБУ постепенно пересаживает сотрудников на электромобили

НБУ постепенно пересаживает сотрудников на электромобили На портале ProZorro опубликован тендер на покупку новых авто.

Национальный банк объявил тендер на закупку электромобилей за 2,8 млн гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro.

Объявленный тендер на закупку трех электрических транспортных средств (BEV) марки Hyundai Ioniq Electric (или эквивалент) 2018 выпуска; количество мест с водителем - 5.

Ожидаемая стоимость закупки - 2844183 гривны.

Период уточнений установлен до 31 июля; период обжалования условий - до 6 августа.

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Конечный срок подачи заявок - 10 августа, а начало аукциона - 13 августа.
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 Теги: НБУ, электромобили

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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