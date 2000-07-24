Раздел: Авто
НБУ постепенно пересаживает сотрудников на электромобили
На портале ProZorro опубликован тендер на покупку новых авто.
Национальный банк объявил тендер на закупку электромобилей за 2,8 млн гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro.
Объявленный тендер на закупку трех электрических транспортных средств (BEV) марки Hyundai Ioniq Electric (или эквивалент) 2018 выпуска; количество мест с водителем - 5.
Ожидаемая стоимость закупки - 2844183 гривны.
Период уточнений установлен до 31 июля; период обжалования условий - до 6 августа.
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Конечный срок подачи заявок - 10 августа, а начало аукциона - 13 августа.
Национальный банк объявил тендер на закупку электромобилей за 2,8 млн гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro.
Объявленный тендер на закупку трех электрических транспортных средств (BEV) марки Hyundai Ioniq Electric (или эквивалент) 2018 выпуска; количество мест с водителем - 5.
Ожидаемая стоимость закупки - 2844183 гривны.
Период уточнений установлен до 31 июля; период обжалования условий - до 6 августа.
Читайте также: Nissan разработал спортивную версию электрокара Leaf
Конечный срок подачи заявок - 10 августа, а начало аукциона - 13 августа.
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