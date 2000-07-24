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Раздел: Авто  
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Эксперт собрал самые интересные предложения на автомобильном рынке

Эксперт собрал самые интересные предложения на автомобильном рынке Все эти необычные машины можно купить.

Недавно был сделал новый обзор лучших автомобилей, которые сейчас можно купить в Интернете. Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 самых интересных, на наш взгляд, автомобилей из них, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

BMW Isetta 600 1960 — $15,600
Isetta – это одна из самых важных моделей в истории BMW. Выставленный на продажу BMW Isetta 600 ещё более ценен, так как в 1998-2015 годах он находился в коллекции музея этой баварской компании. Нынешний владелец Isetta 600 купил его на аукционе, после чего сделал полную реставрацию кузова и салона.

Maserati Indy 4.71972 — $99,200
Выставленный на продажу Maserati Indy 4.7 проехал чуть больше 66 тыс. км. Проходил он реставрацию – не сообщается. В целом он, кажется, находится в хорошем состоянии. Под капотом — 4,7 л двигатель V8.

Suzuki Samurai 1987 — $2,400
Suzuki Samurai – это предшественник Suzuki Jimny. Выставленный на продажу Samurai стоит всего 2 400 долларов. Владелец говорит, что этот внедорожник находится в хорошем состоянии.

Ford Hot Rod V8 1931 — $27,000
По фотографиям мы можем оценить состояние Ford Hot Rod 1931 года выпуска. Думаем, что найдется коллекционер, который согласится заплатить за этот классический «Форд» 27 000 долларов, чтобы потом его полностью восстановить (а на это потребуется ещё «круглая» сумма).

Porsche 914 1973 — $16,850
17 000 долларов за классический Porsche – это совсем не дорого. Особенно, учитывая, что у этого Porsche 914 нет ржавчины, и что он вообще находится в хорошем состоянии, по словам владельца. На фотографии действительно автомобиль выглядит очень привлекательно.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1958 – цена договорная
Этот 300 SL Roadster вначале был американской версией, а потом его переделали в европейскую версию. Модернизация происходила в специализированном центре Mercedes-Benz Classic Center в 2014-2017 годах. Кузов оригинальный. Двигатель, трансмиссия, интерьер полностью переработаны.

Ford Thunderbird Custom 1962 — $20,000
Этот Thunderbird был немного доработан своим предыдущим владельцем. Недавно его отреставрировали (модернизировали подвеску, трансмиссию, рулевое управление, тормозную систему, покрасили в новый цвет кузов, добавили новые шины и др.). Пробег – чуть более 77 тыс. км.

Oldsmobile Dynamic 1959 — $15,000
Владелец этого Oldsmobile Dynamic утверждает, что он выглядит и работает очень хорошо. Действительно, на фотографии перед нами автомобиль в отличном состоянии, причем практически полностью оригинальный. За него хотят получить 15 000 долларов. Для такого автомобиля это более чем нормальная цена.

Toyota Celica GT Sunchaser 1980 — $8,500
Компания Toyota выпустила всего 500 экземпляров Toyota Celica GT Sunchaser. Экземпляр, выставленный на продажу, имеет номер 290. Он проехал почти 94 тыс. км. Этот автомобиль по-прежнему работает отлично. Да и выглядит он хорошо. У него новые шины, тормоза, глушитель и аккумулятор. Под капотом – четырехцилиндровый 2,2 л двигатель, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1960 — $1.17 млн.
Этот Mercedes-Benz 300 SL Roadster был выпущен в марте 1960 года. За эти годы он проехал около 72 тыс. км. Он оснащается 3,0 л двигателем мощностью 215 л.с., который работает в паре с 4-ступенчатой коробкой передач.
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 Теги: интересные авто, продажа, объявления

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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