Раздел: Авто
Hyundai представила спортивную версию i30
Автомобиль будет поставляться с бензиновым или дизельным двигателем.
Hyundai представила i30 N Line – спортивную версию хэтчбека. Новинка отличается более агрессивным дизайном и рядом технологических изменений. В частности, перенастроенной подвеской и алгоритмом работы двигателя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Стилистка i30 N Line позаимствована у старшей N-версии: бамперы с серебряными акцентами, 18-дюймовые колесные диски. Также машине в таком исполнении положены:
- раздвоенный выхлоп;
- спортивные руль и сиденья;
- металлические педали;
- особый рычаг «коробки»;
- усиленные тормоза;
- «спортивные» шины.
Автомобиль будут комплектовать:
- 1,4-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента;
- 1,6-литровым дизелем, отдача которого составляет 136 «лошадей» и 280 Нм момента (300 Нм, если машина оснащена «роботом» с двумя сцеплениями).
Напомним, самая мощная версия Hyundai i30 имеет обозначение N (без Line) Она оснащается двухлитровым турбированным двигателем, отдача которого составляет от 250 до 275 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач с усиленным сцеплением и укороченной кулисой.
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С места до ста километров в час переднеприводный хот-хэтч разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.
Hyundai представила i30 N Line – спортивную версию хэтчбека. Новинка отличается более агрессивным дизайном и рядом технологических изменений. В частности, перенастроенной подвеской и алгоритмом работы двигателя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Стилистка i30 N Line позаимствована у старшей N-версии: бамперы с серебряными акцентами, 18-дюймовые колесные диски. Также машине в таком исполнении положены:
- раздвоенный выхлоп;
- спортивные руль и сиденья;
- металлические педали;
- особый рычаг «коробки»;
- усиленные тормоза;
- «спортивные» шины.
Автомобиль будут комплектовать:
- 1,4-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента;
- 1,6-литровым дизелем, отдача которого составляет 136 «лошадей» и 280 Нм момента (300 Нм, если машина оснащена «роботом» с двумя сцеплениями).
Напомним, самая мощная версия Hyundai i30 имеет обозначение N (без Line) Она оснащается двухлитровым турбированным двигателем, отдача которого составляет от 250 до 275 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач с усиленным сцеплением и укороченной кулисой.
Читайте также: Украинским водителям напомнили о важном правовом нюансе
С места до ста километров в час переднеприводный хот-хэтч разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.
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