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Раздел: Авто  
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В Mercedes-Benz рассказали о новом поколении седанов A-Class

В Mercedes-Benz рассказали о новом поколении седанов A-ClassДо конца текущего года на мировой рынок выйдет новое поколение седана A-Class.

Причем сейчас компания похвасталась технологичностью новинки, и рассказала несколько подробностей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Хетчбэк Merccedes-Benz A-Classa нового поколения был представлен еще весной. Причем автомобиль оказался инновационным и самым оснащенным для своего класса. Но дебют седана этой же модели немного задержался, и состоится только осенью. А сейчас компания предлагает взглянуть на фотографии глобальной версии, проходящей испытания в аэродинамической трубе.

По словам представителей компании, седан будет отличаться от одноклассников не только высокой технологичностью, но и минимальным коэффициентом сопротивления воздушному потоку. Как утверждают в компании, параметр Cx равняется 0,22 единицы, что делает его рекордсменом не только среди моделей немецкого бренда, но и среди всех серийных автомобилей в мире.

Для достижения такого эффекта автомобиль будет оснащен специальными активными шторками на решетке радиатора и воздухозаборниках, а также будет предлагаться специальная защита днища. Помимо этого будут предложены специальные диски с особым дизайном, и специальные шины. Но все это будет предлагаться в качестве опции, и только на некоторых рынках.

Технические характеристики модели пока не сообщается, но каких-либо отличий от хетчбэка не ожидается. Причем в Мерседес отметили, что седан также станет рекордсменом среди одноклассников, по количеству свободного места для ног задних пассажиров.

Под капотом можно ожидать уже знакомую моторную линейку, состоящую из турбированного 1,3-литрового мотора с мощностью до 163 сил, 2,0-литрового турбомотора на 224 «лошадей», а также полторалитровый турбодизель на 116 лошадиных сил.

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Конкретика по моторам и их отдаче в зависимости от рынка появится ближе к началу продаж новинки — в четвёртом квартале 2018-го.
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 Теги: Mercedes-Benz, A-Class, седан

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Сегодня, 09:10 » Автор: Алена Шимко
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