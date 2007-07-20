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Раздел: Авто  
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Фотошпионы показали измененные фары на Mercedes-Benz GLE и GLS

Фотошпионы показали измененные фары на Mercedes-Benz GLE и GLSНе смотря на то, что часть кузова автомобиля была спрятана под толстым слоем камуфляжа, это не затруднило автолюбителей рассмотреть видозмененные фары.

Облик оптики GLE и GLS значительно отличается, так как производитель решил избежать повторения дизайнерского рисунка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

По ранее опубликованным в Сети скетчам можно сказать, что в салоне обновленного авто появится новая мультимедийная система от компании MBUX, являющаяся целым комплексом решений.

В первую очередь, это использование двух высококачественных дисплеев в качестве панели приборов и мультимедиа. Причем оба дисплея объединены в единый элемент.

Помимо этого усовершенствованную модель снабдили новым рулевым колесом с сенсорными кнопками. Представители бренда также решили видоизменить дизайн передней панели.

Новое поколение GLE получило за основу платформу MHA (Modular High Architecture), которую впервые применили на новых версиях E-Class. Она помогла сделать кроссовер легче, а также повысить жесткость его кузова. Это же шасси будет использовать GLE Coupe, а также преемники GLC и GLS.

Помимо бензиновых и дизельных ДВС Mercedes будет предлагать и гибридные версии. Производитель не забыл о выпуске и «заряженной» модификации от специального подразделения Mercedes-AMG.

По мнению автомобильных аналитиков, появление обновленных модификаций Mercedes-Benz GLE и GLS является своего рода спасательным кругом для производителя. Отмечается, что тепы продаж GLЕ и GLS за последние месяцы начали падать.

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Считается, что выход в свет обновленных версий может скорректировать положение дел.
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 Теги: Mercedes-Benz GLE, GLS, фары

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Сегодня, 11:07 » Автор: Алена Шимко
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