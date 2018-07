В Сети показали серийный седан Geely-Volvo

Компания Lynk & Co, которая является совместным проектом производителей Geely и Volvo, рассекретила дизайнерские скетчи серийной версии своего первого седана Lynk & Co 03, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutocentre Новый седан станет уже третьей моделью фирмы, вслед за двумя кроссоверами 01 и 02. При этом платформа у всех общая – CMA, также лежащая в основе кроссовера Volvo XC40.Уже озвучены предварительные габариты Lynk & Co 03: длина – 4 639 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 460 мм, колесная база – 2730 мм.Линейка двигателей будет полностью состоять из силовых агрегатов Volvo. Базовыми станут полуторалитровые турбомоторы, в двух вариантах мощности – на 156 и 179 л.с. Топ-версии отрядят 190-сильный двигатель объемом 2 литра.В качестве трансмиссий будет предложена «механика» или «автомат» на шесть ступеней, а также 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями.Ожидается, что продажи седана Lynk & Co 03 начнутся ближе к концу нынешнего года. Цены пока неизвестны.