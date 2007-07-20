Раздел: Авто
В Сети показали серийный седан Geely-Volvo
Опубликованы первые дизайн-скетчи серийной седана Lynk & Co 03.
Компания Lynk & Co, которая является совместным проектом производителей Geely и Volvo, рассекретила дизайнерские скетчи серийной версии своего первого седана Lynk & Co 03, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutocentre.
Новый седан станет уже третьей моделью фирмы, вслед за двумя кроссоверами 01 и 02. При этом платформа у всех общая – CMA, также лежащая в основе кроссовера Volvo XC40.
Уже озвучены предварительные габариты Lynk & Co 03: длина – 4 639 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 460 мм, колесная база – 2730 мм.
Линейка двигателей будет полностью состоять из силовых агрегатов Volvo. Базовыми станут полуторалитровые турбомоторы, в двух вариантах мощности – на 156 и 179 л.с. Топ-версии отрядят 190-сильный двигатель объемом 2 литра.
В качестве трансмиссий будет предложена «механика» или «автомат» на шесть ступеней, а также 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями.
Читайте также: Geely презентовал новый флагманский седан Emgrand
Ожидается, что продажи седана Lynk & Co 03 начнутся ближе к концу нынешнего года. Цены пока неизвестны.
Компания Lynk & Co, которая является совместным проектом производителей Geely и Volvo, рассекретила дизайнерские скетчи серийной версии своего первого седана Lynk & Co 03, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutocentre.
Новый седан станет уже третьей моделью фирмы, вслед за двумя кроссоверами 01 и 02. При этом платформа у всех общая – CMA, также лежащая в основе кроссовера Volvo XC40.
Уже озвучены предварительные габариты Lynk & Co 03: длина – 4 639 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 460 мм, колесная база – 2730 мм.
Линейка двигателей будет полностью состоять из силовых агрегатов Volvo. Базовыми станут полуторалитровые турбомоторы, в двух вариантах мощности – на 156 и 179 л.с. Топ-версии отрядят 190-сильный двигатель объемом 2 литра.
В качестве трансмиссий будет предложена «механика» или «автомат» на шесть ступеней, а также 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями.
Читайте также: Geely презентовал новый флагманский седан Emgrand
Ожидается, что продажи седана Lynk & Co 03 начнутся ближе к концу нынешнего года. Цены пока неизвестны.
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